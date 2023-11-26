استقبال بهيج من وزير الأوقاف للطفل الحافظ والفائز في مسابقة الكويت الدولية للقرآن الكريم

الأحد 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

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استقبل معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم الأحد، بمكتبه في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، الطفل القارئ والحافظ أيمن اليوسفي الذي حقق مع ممثلي وزارة الأوقاف والإرشاد من حفظة كتاب الله، مستويات متقدمة في جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم.

وعبر معالي الوزير شبيبة عن إعجابه الشديد لمستوى إتقان الحفظ لدى الطفل الموهوب أيمن، وملكته الإضافية في حفظ عدد من الأحاديث، والمتون، والمنظومات، مشيدًا بالتمثيل المشرف خلال المسابقة القرآنية الكبيرة التي أقيمت في الكويت، واستطاع بحفظه وتجويده وتلاوته أن يخطف الأضواء رغم سنه الصغير.

بدوره شكر الطفل الحافظ أيمن اليوسفي لمعالي الوزير اهتمامه الخاص بدعمه وتشجيعه وتمكينه من تمثيل اليمن في المسابقات القرآنية، متطلعًا أن يكمل دراسته، ويؤهل نفسه؛ حتى يلم ببقية المعارف والعلوم ليصبح مشروع عالم ينفع الله به بلاده وأمته.