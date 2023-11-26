مأرب :اختتام أعمال المؤتمر الثاني لدراسة العلاقات اليمنية الصينية ودورها في بناء السلام

الأحد 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اختتمت في اليوم في محافظة مأرب قاعة كلية صرح سبأ أعمال المؤتمر البحثي الثاني لدراسة العلاقات اليمنية الصينية، والذي دشنه بالأمس وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح وألقى فيه السفير الصيني لدى اليمن كلمة عبر الانترنت.

الجدير بالذكر أن المؤتمر ضم 35 ورقة عمل بحثية قدمها أساتذة جامعات متخصصون في العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصاد والعلاقات الدولية والبيئة وغيرها، ناقشت قضية السلام والمصالحة كضرورة وطنية ومنهجيات تذليل الصعاب والتحديات التي تواجه عملية السلام، وأسس استعادة الدولة وبناء المؤسسات وتعافي الاقتصاد وآفاق الشراكة اليمنية الصينية في مجالات إعادة الإعمار والتنمية والزراعة والبنى التحتية والطاقة المتجددة والخضراء ودعم الابتكار وتشجيع الابداع وتطوير التعليم وتأهيل الشباب والاستفادة من برامج الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والتنموية، ومنهجيات تأهيل البيئة اليمنية لتكون جاذبة للاستثمارات العربية والصينية، حيث يمكن للصين أن تدعم تأهيل اليمن للانضمام للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتشجيع البنوك الصينية والشركات للاستثمار في اليمن.

وتضمن البيان الختامي للمؤتمر عدد من التوصيات للحكومتين اليمنية والصينية، أبرزها: الاستفادة من الجهود الصينية السعودية في تحقيق السلام والمصالحة في اليمن كمدخل مهم وحاسم في اعادة بناء الدولة ومؤسساتها وتحقيق الاستقرار، وأهمية التنسيق بين الحكومتين اليمنية والصينية في مجالات التنمية وإعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية، ومعالجة الاختلالات القائمة في الاقتصاد الوطني، والتأكيد على أهمية دخول اليمن في شراكة استراتيجية مع الصين من خلال العضوية الكاملة في "مبادرة الحزام والطريق" والاستفادة من برامجها في تطوير قطاعات البنية التحتية في اليمن، وإنشاء إطار مؤسسي لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين اليمن والصين، بهدف استكشاف الفرص وتوسيعها في مجالات التجارة والاستثمار وتعزيز التعاون التنموي والفني بين البلدين.