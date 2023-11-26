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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

الأحد 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
عدد القراءات 240

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية، حالة إستقرار مع افتتاح تعاملات صباح اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 في الصرافات

سعر صرف الدولار في عدن الشراء: 1504 البيع: 1516 سعر صرف الريال السعودي الشراء: 397 البيع : 399

سعر صرف الدولار في صنعاء الشراء:528 البيع: 536 سعر صرف الريال الشراء : 140.5 البيع : 141

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