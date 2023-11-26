أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

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شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية، حالة إستقرار مع افتتاح تعاملات صباح اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 في الصرافات
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