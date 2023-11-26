أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مأرب: تدشين فعاليات حملة "16" عشر يوم من لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي الأمم المتحدة: مليون فلسطيني اعتقلهم الاحتلال منذ 1967 فضيحة حوثية : مصدر عسكري يكشف وثيقة زورتها المليشيات الحوثية باسم الفريق بن عزيز بخصوص حماس والتعاطف معها بهدف الإتجار باسم القضية الفلسطينية مسؤول أمريكي قوة مجهولة استولت على ناقلة نفط مرتبطة بشركة إسرائيلية في خليج عدن مسؤول أمريكي قوة مجهولة استولت على ناقلة نفط مرتبطة بشركة إسرائيلية في خليج عدن وفد قطري ومصري يزور قطاع غزة لأول مرّة منذ العدوان سلطات حضرموت تقرر بالإجماع قطع ايراداتها وايرادات منفذ الوديعة عن عدن وايداعها في حساب المحافظة وفاة طفل متأثراً بإصابته في قصف حوثي استهدف حريب مأرب شرائح تحديد المواقع.. هل يتورّط الصليب الأحمر في محاولات تصفية عناصر المقاومة؟
بتمويل من صندوق الأمم المتحدة ومركز الملك سلمان للاغاثة وتنفيذ الوصول الانساني للشراكة والتنمية تحت شعار ماهر دورك لحاية المرأة وتوفير احتياجاتها ، دشنت المساحات الامنة للنساء والفتيات في محافظة مأرب فعاليات" 16" عشر يوم من لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وسلطت الحملة الضوء على اهم قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في بيئة العمل و كذا معالجة الفهم الخاطئ لعدد من الظواهر السلبية في ذلك الجانب بالمجتمعات .
ودعت الحملة إلى وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات التي تقام كل عام من ال 25 نوفمبر، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة إلى ال 10 من ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان .
وفي افتتاح الحملة اشار المدير التنفيذي لفرع الوصول الإنساني بمحافظة مأرب سالم علي سعيد إلى ان معظم حقوق المرأة كفلتها شريعة ديننا الاسلامي.. لافتا الى ان التوعية التي تم تدشينها خلال مراحل سابقة اسهمت في انخراط المرأة في عدد من المجالات،وكان لها دور فعال في الحمايةمن العنف الموجه ضد النوع الاجتماعي،وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.
وأشار الى أهمية التوعية المجتمعية بحقوق المرأة ودورها الريادي في مختلف المجالات كما استعرض مختلف الخدمات والبرامج التي قدمها الوصول الإنساني بمأرب في مجالات التمكين الاقتصادي،والمهن والحرف والأشغال اليدوية والتمريض،إضافةلمحو امية النساء والفتيات اللاتي حرمن من التعليم.
بدورها أوضحت مسؤولة قسم المرأة و الطفل بالوحدة التنفيذية فاطمة شقلة ،بأن الحملة تأتي لتسليط الضوء على اهم قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في بيئة العمل و كذا معالجة الفهم الخاطئ لعدد من الظواهر السلبية في ذلك الجانب بالمجتمعات . المشاركين والمشاركات تحدثوا عن أهمية التوعية المجتمعية بحقوق المرأة ودورها الريادي في مختلف المجالات
وتتضمن الحملة خلال الفترة من26نوفمبر وحتى 12ديسمبر المقبل التعريف بمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في بيئة العمل ،وإقامة بازار لعرض منتجات المستفيدات من مشروع دعم سبل العيش،وتنفيذ إذاعات مدرسية توعوية،وأنشطة ترفيهية للنساء، وتعريفية باهداف الحملة الى جانب اقامة ندوة حقوقية، ومهرجانات فنية بالمتنزهات