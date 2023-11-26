الأحد 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_أحمد حوذان

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بتمويل من صندوق الأمم المتحدة ومركز الملك سلمان للاغاثة وتنفيذ الوصول الانساني للشراكة والتنمية تحت شعار ماهر دورك لحاية المرأة وتوفير احتياجاتها ، دشنت المساحات الامنة للنساء والفتيات في محافظة مأرب فعاليات" 16" عشر يوم من لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وسلطت الحملة الضوء على اهم قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في بيئة العمل و كذا معالجة الفهم الخاطئ لعدد من الظواهر السلبية في ذلك الجانب بالمجتمعات .

ودعت الحملة إلى وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات التي تقام كل عام من ال 25 نوفمبر، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة إلى ال 10 من ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان .

وفي افتتاح الحملة اشار المدير التنفيذي لفرع الوصول الإنساني بمحافظة مأرب سالم علي سعيد إلى ان معظم حقوق المرأة كفلتها شريعة ديننا الاسلامي.. لافتا الى ان التوعية التي تم تدشينها خلال مراحل سابقة اسهمت في انخراط المرأة في عدد من المجالات،وكان لها دور فعال في الحمايةمن العنف الموجه ضد النوع الاجتماعي،وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

وأشار الى أهمية التوعية المجتمعية بحقوق المرأة ودورها الريادي في مختلف المجالات كما استعرض مختلف الخدمات والبرامج التي قدمها الوصول الإنساني بمأرب في مجالات التمكين الاقتصادي،والمهن والحرف والأشغال اليدوية والتمريض،إضافةلمحو امية النساء والفتيات اللاتي حرمن من التعليم.

بدورها أوضحت مسؤولة قسم المرأة و الطفل بالوحدة التنفيذية فاطمة شقلة ،بأن الحملة تأتي لتسليط الضوء على اهم قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في بيئة العمل و كذا معالجة الفهم الخاطئ لعدد من الظواهر السلبية في ذلك الجانب بالمجتمعات . المشاركين والمشاركات تحدثوا عن أهمية التوعية المجتمعية بحقوق المرأة ودورها الريادي في مختلف المجالات

وتتضمن الحملة خلال الفترة من26نوفمبر وحتى 12ديسمبر المقبل التعريف بمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في بيئة العمل ،وإقامة بازار لعرض منتجات المستفيدات من مشروع دعم سبل العيش،وتنفيذ إذاعات مدرسية توعوية،وأنشطة ترفيهية للنساء، وتعريفية باهداف الحملة الى جانب اقامة ندوة حقوقية، ومهرجانات فنية بالمتنزهات