الأمم المتحدة: مليون فلسطيني اعتقلهم الاحتلال منذ 1967

الأحد 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أفاد تقرير نشرته الأمم المتحدة، أنّ مليون فلسطيني، على الأقل، تم اعتقالهم منذ احتلت الكيان المحتل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة في جوان 1967.

من جهته، أشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى أنّه منذ حرب جوان 1967 إلى الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1988، تم اعتقال أكثر من 600 ألف فلسطيني في سجون الاحتلال لمدة أسبوع أو أكثر، وفق سكاي نيوز.

وقدّر روري مكارثي، مراسل الغارديان في القدس، أنّ خُمس السكان قد سجنوا في وقت واحد منذ 1967. وفي الفترة 2000-2009، اعتقلت سلطات الاحتلال 6700 فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما، وفق قسم فلسطين التابع لمنظمة الدفاع الدولي للأطفال.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، اعتقل الاحتلال أكثر من 3160 فلسطينيّا، من بينهم أسرى سابقون -حسب نادي الأسير الفلسطيني- ليصل عدد المعتقلين الكلّي في سجون الاحتلال إلى أكثر من 8000 أسير، بينهم أكثر من 200 طفل، و78 أسيرة ومعتقلة. وحسب نادي الأسير فقد استشهد 5 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، منذ أن شُنّ العدوان على قطاع غزة.