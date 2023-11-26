أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مأرب: تدشين فعاليات حملة "16" عشر يوم من لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي الأمم المتحدة: مليون فلسطيني اعتقلهم الاحتلال منذ 1967 فضيحة حوثية : مصدر عسكري يكشف وثيقة زورتها المليشيات الحوثية باسم الفريق بن عزيز بخصوص حماس والتعاطف معها بهدف الإتجار باسم القضية الفلسطينية مسؤول أمريكي قوة مجهولة استولت على ناقلة نفط مرتبطة بشركة إسرائيلية في خليج عدن مسؤول أمريكي قوة مجهولة استولت على ناقلة نفط مرتبطة بشركة إسرائيلية في خليج عدن وفد قطري ومصري يزور قطاع غزة لأول مرّة منذ العدوان سلطات حضرموت تقرر بالإجماع قطع ايراداتها وايرادات منفذ الوديعة عن عدن وايداعها في حساب المحافظة وفاة طفل متأثراً بإصابته في قصف حوثي استهدف حريب مأرب شرائح تحديد المواقع.. هل يتورّط الصليب الأحمر في محاولات تصفية عناصر المقاومة؟
نفى مصدر عسكري لموقع مارب برس صحة الوثيقة المزورة التي قامت المليشيات الحوثية بنشرها بشكل واسع في صفحات ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، وزعمت الوثيقة التي روج لها الاعلام الحوثي انها صادرة من دائرة العمليات الحربية وتحمل عنوان " توجيهات من رئيس هيئة الأركان وتنص على مواجهة التعاطف مع حركه حماس في صفوف القوات المسلحة" مؤكدا ان تلك الوثيقة المزورة تكشف افلاس المليشيات الحوثية وسقوطها في مستنقعات الفشل.
واضاف المصدر العسكري تحاول المليشيات الحوثية الإتجار بالقضية الفلسطينية وباسم حركة حماس وتقديم خصومهم أنهم يقفون ضدها، في حين كشفت الايام وكشفت معركة طوفان الأقصى ان المحور الإيراني هو رأس الخيانة للقضية الفلسطينية ولحركة حماس.
وأضاف المصدر العسكري لمارب برس ان موقف بن عزيز وموقف ووزارة الدفاع والحكومة اليمنية معلن وواضح في دعمه ووقوفه مع القضية الفلسطينية.
ومضى المصدر قائلا "المتابع للصفحة الرسمية لرئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز يجد انه من اول الداعمين لغزة واهلها و قبل ايام غرد بن عزيز عن غزة بقوله " اللهم إن أطفال غزة ونساء غزه وشيوخ غزه ليس لهم إلا أنت اللهم لاتركنهم على محور الشر ولا غيرهم أنت ربهم وأنت أرحم الراحمين..
ودعا المصدر الى تحري المصداقية وعدم الوقوع في فخ الشائعات الحوثية المغرضة والمريضة.