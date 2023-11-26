مسؤول أمريكي قوة مجهولة استولت على ناقلة نفط مرتبطة بشركة إسرائيلية في خليج عدن

الأحد 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد مسؤول عسكري أمريكي أن مسلحين مجهولي الهوية اعترضوا ناقلة نفط مرتبطة بشركة إسرائيلية في خليج عدن الأحد.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس: «هناك مؤشرات إلى أن عدداً غير معروف من المسلحين المجهولين سيطروا على الناقلة «إم في سنترال بارك» في خليج عدن.

وأشار المسؤول إلى أن «القوات الأمريكية وقوات التحالف موجودة في محيط المنطقة، ونحن نراقب الوضع من كثب»، وذلك بعد سلسلة حوادث مماثلة على طريق الشحن نفسه. ومن جانبها قالت شركة «إمبري» للأمن البحري، الأحد: «إن قوة مجهولة استولت على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل عدن باليمن».

وأوضحت شركة إمبري للاستخبارات الخاصة، أن سفينة «سنترال بارك»، التي يملكها الملياردير الإسرائيلي إيال عوفر، عبر شركته زودياك ماريتايم، تم الاستيلاء عليها في خليج عدن. وكانت السفينة، أرسلت آخر موقع لها في 22 نوفمبر.

وقالت “إمبري” أن الولايات المتحدة على علم بالحادثة، وطلبت من السفن الابتعاد عن المنطقة، مشيرة إلى أن الحوثيين هددوا سابقاً بمهاجمة السفينة في حال لم تحول مسارها باتجاه ميناء الحديدة.

وأضافت الشركة أنه تم اعتراض اتصالات من سفينة حربية تابعة للتحالف الأمريكي تحذر «سنترال بارك» من تجاهل الرسائل.

وبحسب الشركة، فإن صعود أشخاص على متن الناقلة تم قبالة الشاطئ من مدينة عدن الساحلية اليمنية، حيث أبلغت سفينة أخرى في المنطقة عن اقتراب ثمانية أشخاص على زورقين يرتديان الزي العسكري.

وتأتي هذه الهجمات في الوقت الذي يجد فيه الشحن العالمي نفسه مستهدفاً بشكل متزايد في الحرب المستمرة منذ أسابيع، والتي تهدّد بالتحول إلى صراع إقليمي أوسع حتى مع وقف الهدنة للقتال وتبادل حماس المحتجزين مع الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل.