وفد قطري ومصري يزور قطاع غزة لأول مرّة منذ العدوان

الأحد 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أدّى وفد عربي رسمي، اليوم الأحد 26 نوفمبر، ولأوّل مرة منذ بدء الحرب، زيارة إلى قطاع غزة. ويضم مسؤولين من قطر ومصر، بهدف تنسيق جهود عمليات الإغاثة خلال الهدنة المؤقّتة، وفق ما أورده موقع الحرّة.

ووصلت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، لولوة الخاطر، إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، للوقوف على الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة، في أول زيارة رفيعة لمسؤول عربي منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر.

وحسب مصادر إعلاميّة مصريّة، جرت الزيارة برفقة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، كما جرى بحث التنسيق لإعداد مستلزمات الإغاثة والمساعدات القطرية وتوصيلها إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر الهلال الأحمر المصري.

وتتزامن الزيارة مع وصول طائرتين جديدتين تابعتين للقوّات المسلحة القطرية، تحملان 46 طنا من المساعدات الإغاثية لغزة، تتضمّن 6 سيارات إسعاف ومواد غذائية تمهيدا لنقلها إلى القطاع، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 16 بإجمالي 579 طنا من المساعدات.

وأوضحت وزارة الخارجية القطرية أنّ هذه المساعدات تتضمّن مستشفى ميدانيا ومستلزمات إيواء ومواد طبية وغذائية، في إطار مساندة قطر للشعب الفلسطيني في الظروف الإنسانية الصعبة جراء القصف الإسرائيلي الذي يتعرّض له قطاع غزة.

وأعلنت الأمم المتحدة أنّ 61 شاحنة تحمل إمدادات طبية وغذاء وماء قد أفرغت، السبت، حمولتها في شمال غزة من أصل 248 شاحنة مساعدات إنسانية وصلت إلى القطاع المحاصر منذ دخول الهدنة بين حماس وإسرائيل حيّز التنفيذ، الجمعة.