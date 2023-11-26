سلطات حضرموت تقرر بالإجماع قطع ايراداتها وايرادات منفذ الوديعة عن عدن وايداعها في حساب المحافظة

الأحد 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أقر المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت بالإجماع إيداع ايرادات المحافظة وميناء منفذ الوديعة لحساب المحافظة ، وذلك للإيفاء بالتزامات الخدمات تجاه المواطنين، عرفانًا بدورهم في الحفاظ على روح الدولة والتزامهم بالنظام والقانون، وفق اعلام المحافظة.

وعقد المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت "ساحلاً وواديًا" اليوم السبت اجتماعه الدوري الخامس لعام 2023م برئاسة محافظ حضرموت رئيس المكتب مبخوت مبارك بن ماضي.

وكرّس الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح عبود العمقي ، ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عامر سعيد العامري، ووكلاء المحافظة، وقائدا المنطقتين العسكريتين الثانية والأولى ومديري الأمن بالساحل والوادي، وعُقد في آنٍ واحد في المكلا وعبر تقنية الاتصال المرئي بالمجمع الحكومي بسيئون، كرس لمناقشة أوضاع المحافظة وتطرق لأبرز احتياجات المواطنين.

ورفع محافظ حضرموت ال مبخوت مبارك بن ماضي في مستهل أعمال المكتب التنفيذي التهاني لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وأبناء حضرموت وشعبنا كافة بمناسبة ذكرى يوم الجلاء الـ30 من نوفمبر، مستعرضًا نتائج زيارته للعاصمة المؤقتة عدن، وجهود قيادة السلطة المحلية في تجاوز آثار الظروف الحالية الصعبة الناتجة عن ارتفاع العملة وغلاء المعيشة بسبب افرازات الحرب وتوقّف تصدير النفط.

ودعا المحافظ الى العمل بروح الفريق الواحد ووحدة الصف وتكثيف الجهود خلال العام القادم لخدمة المواطنين وتجاوز الصعوبات ومواجهة التحديات الراهنة.

واستعرض المكتب التنفيذي أبرز التحديات والصعوبات وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، وأشار المكتب التنفيذي الى تحمّل السلطة المحلية مبلغ 96 مليار ريال مقابل الإيفاء بالتزامات محروقات الكهرباء، وتحمّل المحافظة أعباء الخدمات التي تعد من الواجبات على الحكومة، وعلى ضوء ذلك أقرّ المكتب التنفيذي بحضرموت "ساحلاً وواديًا" بالإجماع بتحويل ايرادات المحافظة وميناء منفذ الوديعة البري لحساب المحافظة للإيفاء بالتزامات الخدمات تجاه المواطنين، عرفانًا بدورهم في الحفاظ على روح الدولة والتزامهم بالنظام والقانون.

وناقش الاجتماع تقارير عن الأوضاع الحالية لخدمات الكهرباء والمياه والاستعدادات للصيف القادم بالساحل والوادي ومـسـتـوى انجـاز المشاريع التطويريـة، ونشاط عمل شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت، ونشاط إذاعتي المكلا وسيئون للنصف الأول من العام الحالي 2023 والنصف الأخير للعام الماضي 2022م، ونشاط عمل صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء ومستوى النظافة العامة بالمدن الرئيسة، وتقرير عن نشاط مكتب جمارك ساحل حضرموت، وتقرير تقييمي عن جامعة سيئون، وآخر عن نشاط وكالة الانباء اليمنية "سبأ" فرع سيئون.