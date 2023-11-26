وفاة طفل متأثراً بإصابته في قصف حوثي استهدف حريب مأرب

الأحد 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استتشهد طفل، اليوم الأحد، في محافظة مأرب، شمالي شرق اليمن، متأثرًا بإصابته في قصف حوثي استهدف قرية سكنية جنوبي المحافظة.

ووفق مصادر محلية في مديرية حريب؛ فإن الطفل “ناصر علي الروقي” ارتقى جراء إصابته بشظايا مقذوفات حوثية استهدفت، الخميس الماضي، منزل أسرته في قرية “الذراع”، بعزلة “المدارين” غربي المديرية.

وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، شن قصفها العشوائي بمختلف أنواع الأسلحة، على المناطق والقرى السكنية ومخيمات النازحين في محافظة مأرب، في ظل صمت دولي إزاء جرائمها