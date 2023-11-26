وفد قطري ومصري يزور قطاع غزة لأول مرّة منذ العدوان سلطات حضرموت تقرر بالإجماع قطع ايراداتها وايرادات منفذ الوديعة عن عدن وايداعها في حساب المحافظة وفاة طفل متأثراً بإصابته في قصف حوثي استهدف حريب مأرب شرائح تحديد المواقع.. هل يتورّط الصليب الأحمر في محاولات تصفية عناصر المقاومة؟ منظمة حقوقية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري غير المشروط عن رئيس نادي المعلمين نجم مصر أبو تريكة يخرج متحدثا عن غزة.. ماذا قال؟ القسام تعلن استشهاد 4 من قاداتها وتنشر الأسماء طرد مليشيا الحوثي مسؤول اممي والحكومة الشرعية تعلق محطة قطارات حيدر باشا.. إرث عثماني يأخذك إلى مكة الإغاثة السعودية إلى غزة تتجاوز 531 مليوناً والجسور الجوية والبحرية مستمرة
استتشهد طفل، اليوم الأحد، في محافظة مأرب، شمالي شرق اليمن، متأثرًا بإصابته في قصف حوثي استهدف قرية سكنية جنوبي المحافظة.
ووفق مصادر محلية في مديرية حريب؛ فإن الطفل “ناصر علي الروقي” ارتقى جراء إصابته بشظايا مقذوفات حوثية استهدفت، الخميس الماضي، منزل أسرته في قرية “الذراع”، بعزلة “المدارين” غربي المديرية.
وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، شن قصفها العشوائي بمختلف أنواع الأسلحة، على المناطق والقرى السكنية ومخيمات النازحين في محافظة مأرب، في ظل صمت دولي إزاء جرائمها