نجم مصر أبو تريكة يخرج متحدثا عن غزة.. ماذا قال؟

الأحد 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو حديثاً للاعب المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، في أحدث تصريح له، كشف فيه عن موقفه من أحداث قطاع غزة، ورأيه في رد فعل العالم على ما يعيشه الفلسطينيون، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقد عبَّر أبو تريكة خلال ظهوره عبر قناة “بي إن سبورتس” القطرية، بعد 50 يوماً من الغياب عن المشهد الإعلامي، عن مشاعره تجاه ما يحدث، وقال: “أنا مش بخير، 50 يوم والعالم المنافق ساكت صامت، 50 يوم 20 ألف شهيد ماتوا، 50 يوم 8 آلاف طفل فلسطيني استشهد، 50 يوم الآلاف من النساء استشهدوا والعالم صم بكم فهم لا يفقهون”.

ثم أضاف في التصريح نفسه متوجهاً بالكلام لكل العالم: “كشفناكم، غزة كشفت الجميع، غزة كشفت عورات وسوءات العالم، العالم اللي بيقول على نفسه حر، حر ايه”.

وختم لاعب كرة القدم السابق كلامه في الفيديو المتداول وقال: “دي القضية الوحيدة اللي في العالم الحق واضح والباطل معروف، إنما إنتوا بتسكتوا عن الباطل ومبتنصروش الحق، والله العظيم لننصر الحق حتى لو ايه، فلتحيا فلسطين.. فلتحيا فلسطين.. فلتحيا فلسطين”.

وقد تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريح محمد أبو تريكة، خلال الاستوديو التحليلي لمبارة مانشستر سيتي وليفربول، إذ تم تداوله والتعليق عليه بشكل إيجابي.

وقال أحد المعلقين عبر منصة “إكس”: “دقيقة للتاريخ من الأسطورة محمد أبو تريكة عن فلسطين وغزة، بعد الغياب عن استوديوهات بي إن، قشعريرة قشعريرة قشعريرة”.

فيما كتب عبر المنصة نفسها: “عمرك ما تراهن على مواقف أبو تريكة وتخسر أبداً، مواقفه كلها صادقة وثابتة للحق، وعمره ما يخذلك أبداً، أعلم من هو أسطورتي فعلاً، مش عمّ الناس من فراغ”.

وعبر “إكس” كذلك كتب شخص آخر عن التصريح نفسه: “عمره ما خذلني، والله إنسان عظيم.. دقيقة للتاريخ بعد منع الكلام عن فلسطين في بين سبورت”.