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القسام تعلن استشهاد 4 من قاداتها وتنشر الأسماء

الأحد 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أعلنت كتائب القسام استشهاد 4 من قادتها هم الشهيد القائد أحمد الغندور (أبو أنس) عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال، والقائد وائل رجب، ورأفت سلمان، وأيمن صيام الذين ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى.

وجاء في بيان نشر عبر قناة كتائب "عز الدين القسام" الرسمية على "تليغرام": "تزف كتائب القسام ثلة من قادتها، وهم القائد أحمد الغندور (أبو أنس)، عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال، والقائد وائل رجب، القائد رأفت سلمان، القائد أيمن صيام".

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب عز الدين القسام" عن تأخير تسليم الدفعة الثانية من الرهائن المحتجزين لديها لحين وفاء إسرائيل بالتزاماتها فيما يتعلق بدخول شاحنات الإغاثة إلى شمال قطاع غزة، والالتزام باتفاق إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.

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