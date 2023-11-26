نجم مصر أبو تريكة يخرج متحدثا عن غزة.. ماذا قال؟ القسام تعلن استشهاد 4 من قاداتها وتنشر الأسماء طرد مليشيا الحوثي مسؤول اممي والحكومة الشرعية تعلق محطة قطارات حيدر باشا.. إرث عثماني يأخذك إلى مكة الإغاثة السعودية إلى غزة تتجاوز 531 مليوناً والجسور الجوية والبحرية مستمرة تفاصيل مؤلمة عن أسيرة فلسطينية محررة تعانق أطفالها لأول مرة منذ 6 سنوات تفاصيل مذهلة ولم تخطر على البال… آثار يمنية نادرة تباع في مزادات علنية عالمية بثمن بخس هدنة في غزة وشتعال حرب طاحنة في الضفة.. إسرائيل تقتل 6 فلسطينيين وقواتها تجرف عدة شوراع بالأسماء… 33 طفلا فلسطينيا تم الإفراج عنهم بالدفعة الثانية من صفقة التبادل قصص مؤلمة و شهادات صادمة لأسرى أطفال مفرج عنهم من سجون الاحتلال
أعلنت كتائب القسام استشهاد 4 من قادتها هم الشهيد القائد أحمد الغندور (أبو أنس) عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال، والقائد وائل رجب، ورأفت سلمان، وأيمن صيام الذين ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى.
وجاء في بيان نشر عبر قناة كتائب "عز الدين القسام" الرسمية على "تليغرام": "تزف كتائب القسام ثلة من قادتها، وهم القائد أحمد الغندور (أبو أنس)، عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال، والقائد وائل رجب، القائد رأفت سلمان، القائد أيمن صيام".
وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب عز الدين القسام" عن تأخير تسليم الدفعة الثانية من الرهائن المحتجزين لديها لحين وفاء إسرائيل بالتزاماتها فيما يتعلق بدخول شاحنات الإغاثة إلى شمال قطاع غزة، والالتزام باتفاق إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.