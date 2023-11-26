محطة قطارات حيدر باشا.. إرث عثماني يأخذك إلى مكة الإغاثة السعودية إلى غزة تتجاوز 531 مليوناً والجسور الجوية والبحرية مستمرة تفاصيل مؤلمة عن أسيرة فلسطينية محررة تعانق أطفالها لأول مرة منذ 6 سنوات تفاصيل مذهلة ولم تخطر على البال… آثار يمنية نادرة تباع في مزادات علنية عالمية بثمن بخس هدنة في غزة وشتعال حرب طاحنة في الضفة.. إسرائيل تقتل 6 فلسطينيين وقواتها تجرف عدة شوراع بالأسماء… 33 طفلا فلسطينيا تم الإفراج عنهم بالدفعة الثانية من صفقة التبادل قصص مؤلمة و شهادات صادمة لأسرى أطفال مفرج عنهم من سجون الاحتلال أكبر و أعنف هجوم بمسيرات روسية على العاصمة الأوكرانية منذ بدء الحرب بعد تصفيات واختطافات متتالية… المليشيات الحوثية تقوم بطرد مسؤولاً أممياً ثاني من صنعاء تطوارات مفاجئة وغير مسبوقة .. السعودية تسارع خطاها في سباق الأمتار الأخيرة نحو إكسبو 2030
استخدمت المحطة خلال الحرب العالمية الأولى وحرب استقلال تركيا كمخزن للأسلحة، وتعرضت للتخريب في 6 سبتمبر 1917 إثر انفجار ذخيرة داخلها
-احترقت أجزاء من سقف المحطة عام 2010، لتخضع للترميم عام 2016 وتعود قاعة الانتظار والطابق الأخير إلى حالتهما الأصلية
وأنشئت المحطة من قبل المعماريين الألمان أوتو ريتر وهيلموت كونو، وتعرضت عبر تاريخها الممتد 114 عاما لحوادث عديدة ومؤسفة.
استخدمت المحطة خلال الحرب العالمية الأولى (1914-1918) وحرب استقلال تركيا (1919-1923) كمخزن للأسلحة، ما أدى لتعرضها للتخريب في 6 سبتمبر/ أيلول 1917 إثر انفجار ذخيرة داخلها خلفت أضرارا جسيمة.
الانتظار".
ونوهت قورقماز إلى افتتاح مقلع خاص لتوفير الحجارة اللازمة لترميم مبنى المحطة.
بدورها أفادت المهندسة المعمارية فاطمة نور هارمانجي، أن السقف الخشبي للمبنى خضع لترميمات باستخدام تقنيات تساعد في تأخير انتشار الحريق.
وأوضحت أن "جميع الساعات المنتشرة في المبنى، سيما الساعة الكبيرة، تم ترميمها بما يتوافق مع حالتها الأصلية