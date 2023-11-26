الإغاثة السعودية إلى غزة تتجاوز 531 مليوناً والجسور الجوية والبحرية مستمرة تفاصيل مؤلمة عن أسيرة فلسطينية محررة تعانق أطفالها لأول مرة منذ 6 سنوات تفاصيل مذهلة ولم تخطر على البال… آثار يمنية نادرة تباع في مزادات علنية عالمية بثمن بخس هدنة في غزة وشتعال حرب طاحنة في الضفة.. إسرائيل تقتل 6 فلسطينيين وقواتها تجرف عدة شوراع بالأسماء… 33 طفلا فلسطينيا تم الإفراج عنهم بالدفعة الثانية من صفقة التبادل قصص مؤلمة و شهادات صادمة لأسرى أطفال مفرج عنهم من سجون الاحتلال أكبر و أعنف هجوم بمسيرات روسية على العاصمة الأوكرانية منذ بدء الحرب بعد تصفيات واختطافات متتالية… المليشيات الحوثية تقوم بطرد مسؤولاً أممياً ثاني من صنعاء تطوارات مفاجئة وغير مسبوقة .. السعودية تسارع خطاها في سباق الأمتار الأخيرة نحو إكسبو 2030 قد ينفجر الحرب من جديد… كشف تفاصيل جديدة عن المرحلة الثانية من تبادل الأسرى بعد أنباء عن التأخير
تمكنت الأسيرة الفلسطينية فدوى حمادة من معانقة أطفالها لأول مرة منذ ست سنوات.
والأسيرة المقدسية فدوى حمادة من بين الأسيرات الفلسطينيات المفرج عنهن ضمن صفقة التبادل بين الاحتلال والمقاومة.
وعانقت حمادة (35 عاما) أطفالها الخمسة الذين غابت عنهم منذ اعتقالها في آب/ أغسطس 2017، وقد حكم الاحتلال عليها بالسجن لمدة عشرة أعوام.
وتعرضت حمادة خلال فترة الاعتقال إلى العزل الانفرادي لأكثر من 100 يوم. اعتقلت قوات الاحتلال فدوى حمادة من ساحة باب العامود، وسط القدس المحتلة، وبعد أسابيع من التحقيق ومختلف صنوف التعذيب في معتقل "المسكوبية" وجهت لها سلطات الاحتلال "تهمة" محاولة تنفيذ عملية طعن لجنود الاحتلال، وحكمت عليها بالسجن 10 أعوام وغرامة 30 ألف شيكل.
ووصلت فدوى حمادة بلدتها صور باهر في القدس، مساء السبت، ضمن الدفعة الثانية من الأسيرات الفلسطينيات اللاتي تم إطلاق سراحهن في ثاني أيام الهدنة المؤقتة.
والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07: 00 بالتوقيت المحلي (05: 00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.
ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع. ونشر مركز معلومات وادي الحلوة صورا للأسيرة فدوى لحظة لقائها أطفالها الخمسة