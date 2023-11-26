هدنة في غزة وشتعال حرب طاحنة في الضفة.. إسرائيل تقتل 6 فلسطينيين وقواتها تجرف عدة شوراع

الأحد 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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بينما الهدنة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة صامدة ودخلت يومها الثالث، لا يزال التوتر يتصاعد في الضفة الغربية.

وفي آخر التطورات الميدانية، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد ضحايا الاقتحامات في الضفة الغربية وقصف بطائرة مسيرة في جنين نفذته القوات الإسرائيلية إلى 6 قتلى بينهم طفل.

وقالت الوكالة إن شابا فلسطينيا قتل وثلاثة آخرون أصيبوا فجر اليوم إثر قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدف منزلا في مخيم جنين، ونقلت عن شهود عيان أن صاروخا واحدا على الأقل أطلق على المنزل الواقع في محيط مستشفى خليل سليمان الحكومي.

وقالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان لنقل المصابين.

وذكرت أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وسط إطلاق أعيرة نارية وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر ومستشفى ابن سينا، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

كما أضافت أن القوات جرّفت عدة شوارع في أحياء المدينة وأطراف مخيم جنين وداهمت عدداً من المنازل في منطقة الجابريات والهدف وطلعة الغبز وأطراف المخيم.

وأشارت إلى مقتل أربعة مواطنين آخرين بينهم طفل وإصابة ستة آخرين بالرصاص الحي الليلة خلال اقتحام القوات جنين.

وكان المركز الفلسطيني للإعلام أفاد بوقوع انفجار وصفه بالضخم في المخيم واندلاع اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية، ونشر عبر حسابه على تليغرام لقطات تظهر تصاعد دخان.

ونقلت الوكالة عن مصادر أن سماء المدينة شهدت تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع، إضافة إلى انتشار مكثف للقوات في أحياء جنين ومنطقة شارع حيفا غربا.

هذا وأفادت وسائل إعلام فلسطينية رسمية، اليوم الأحد، بأن إضرابا شاملا عم مدينة جنين حدادا على أرواح قتلى المدينة ومخيمها في هجمات إسرائيلية. وذكرت الوكالة وتلفزيون فلسطين أنه تم إعلان إضراب شامل في مدينة جنين "حدادا على أرواح الضحايا".

وكانت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ذكرت في وقت سابق اليوم أن عناصرها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات وآليات إسرائيلية متوغلة بمحيط مخيم جنين بالضفة الغربية.

وكانت الوكالة تحدثت أيضا عن مقتل فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما، متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية بمنطقة جبل الطويل في مدينة البيرة. ومن جهة أخرى، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة طولكرم.

الأمم المتحدة: 61 شاحنة تحمل إمدادات طبية وغذاء وماء أفرغت حمولتها بشمال غزة العرب والعالم الشرق الأوسطالأمم المتحدة: 61 شاحنة تحمل إمدادات طبية وغذاء وماء أفرغت حمولتها بشمال غزة "طوفان الأقصى" يذكر أن الضفة الغربية تشهد تصاعداً في التوترات منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة منذ هجوم "طوفان الأقصى" المباغت، والذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر.

ومنذ ذلك التاريخ، قتل أكثر من 230 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة، وأصيب أكثر من 2950 وفق إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية