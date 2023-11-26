عناصر حوثية تصفي شيخا قبليا في عمران وجرح اثنين من عائلته بينهم طفل مليشيا الحوثي تدشن حملة جديدة لتجنيد طلاب المدارس في الحديدة وحجة بجهود قطرية ومصرية..المقاومة توافق على استئناف تبادل الأسرى تأخير عملية الإفراج عن أسرى الاحتلال لهذا السبب مليشيات الحوثي تطرد نائب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من صنعاء توقف قلبها وعادت للحياة.. امرأة أمريكية: الآن أؤمن بالحياة الآخرة تياغو سيلفا يصبح أكبر لاعب يشارك مع فريق تشيلسي العد التنازلي بدأ.. "جوجل" تعلن عن إجراء قاس لمستخدمي "جيميل" بيع قطعة أثرية قديمة ونادرة من التاريخ اليمني بثمن بخس مصر تعلن بدء تحرك الصليب الأحمر لتسلم 13 أسيرا صهيونيا و7 أجانب في غزة
أقدمت عناصر إرهابية حوثية على تصفية شيخ قبلي وجرح اثنين من عائلته بينهم طفل في محافظة عمران شمالي اليمن.
وذكرت مصادر قبلية أن الشيخ محسن حسن ناجي الثمثمي قتل برصاص مليشيا الحوثي، وأصيب نجله يحيى 12 عاماً وابن أخيه برصاص الجماعة الحوثية الإرهابية.
وأضافت أن حملة حوثية مكونة من عدة أطقم بقيادة المجرم “أبو مصطفى محمد شريان” المعين من قبل مليشيات الحوثي مديراً لمديرية حرف سفيان، حاصرت الخميس الماضي منزل الشيخ الثمثمي بدعوى أنه مطلوب للجهات الأمنية وفور خروجه وأفراد من عائلته للتحدث مع الحملة باشر عناصر المليشيا إطلاق النار عليه فورا دون سابق إنذار”.
وأكدت المصادر أنه تم إسعاف الشيخ الثمثمي ونجله وابن أخيه المصاب إلى أحد المستشفيات في عمران، لكنه فارق الحياة قبل وصوله، فيما يرقد نجله وابن أخيه في المشفى. يشار إلى أن قبائل سفيان تداعت يوم أمس الجمعة في اجتماع مؤكدة رفضها رفض دفن جثمان الشيخ الثمثمي حتى يتم محاسبة القتلة