عناصر حوثية تصفي شيخا قبليا في عمران وجرح اثنين من عائلته بينهم طفل مليشيا الحوثي تدشن حملة جديدة لتجنيد طلاب المدارس في الحديدة وحجة بجهود قطرية ومصرية..المقاومة توافق على استئناف تبادل الأسرى تأخير عملية الإفراج عن أسرى الاحتلال لهذا السبب مليشيات الحوثي تطرد نائب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من صنعاء توقف قلبها وعادت للحياة.. امرأة أمريكية: الآن أؤمن بالحياة الآخرة تياغو سيلفا يصبح أكبر لاعب يشارك مع فريق تشيلسي العد التنازلي بدأ.. "جوجل" تعلن عن إجراء قاس لمستخدمي "جيميل" بيع قطعة أثرية قديمة ونادرة من التاريخ اليمني بثمن بخس مصر تعلن بدء تحرك الصليب الأحمر لتسلم 13 أسيرا صهيونيا و7 أجانب في غزة
أفادت مصادر محلية، بأن مليشيا الحوثي، دشنت حملة جديدة لتجنيد طلاب المدارس في محافظتي الحديدة وحجة.
وقالت المصادر إن المليشيات بدأت منذ أيام عملية تسجيل في أوساط طلاب الإعدادية والثانوية لحضور دورات تدريبية عسكرية مؤقتة.
وأوضحت المصادر، أن مليشيا الحوثي اقامت هذه الدورات بذريعة تحرير الأقصى وقتال الصهاينة في فلسطين، الأمر الذي يجذب الطلاب للمشاركة.
وأشارت إلى أن المليشيات كثَّفت جهودها مؤخرًا لتدريب طلاب المدارس على المهارات العسكرية واستخدام الاسلحة المتوسطة مثل قذائف الهاون و “الار بي جي”, بالإضافة إلى زراعة الالغام العبوات الناسفة.
وأكدت المصادر أن عددًا من مدارس محافظتيّ الحديدة، وحجة، تحوّلت إلى ثكنات عسكريّة لتخريج طلاب مقاتلين، حد تعبيرهم.
يذكر أن مليشيات إيران الحوثية بتوجيهات ملالي طهران قد عسكرت المجتمع اليمني وعطلت قدراته باتجاه الحرب مستخدمة سياسة الترهيب بعدو خارجي وتجويع داخلي مخيف.