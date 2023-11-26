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مليشيا الحوثي تدشن حملة جديدة لتجنيد طلاب المدارس في الحديدة وحجة

الأحد 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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أفادت مصادر محلية، بأن مليشيا الحوثي، دشنت حملة جديدة لتجنيد طلاب المدارس في محافظتي الحديدة وحجة.

وقالت المصادر إن المليشيات بدأت منذ أيام عملية تسجيل في أوساط طلاب الإعدادية والثانوية لحضور دورات تدريبية عسكرية مؤقتة.

وأوضحت المصادر، أن مليشيا الحوثي اقامت هذه الدورات بذريعة تحرير الأقصى وقتال الصهاينة في فلسطين، الأمر الذي يجذب الطلاب للمشاركة.

وأشارت إلى أن المليشيات كثَّفت جهودها مؤخرًا لتدريب طلاب المدارس على المهارات العسكرية واستخدام الاسلحة المتوسطة مثل قذائف الهاون و “الار بي جي”, بالإضافة إلى زراعة الالغام العبوات الناسفة.

وأكدت المصادر أن عددًا من مدارس محافظتيّ الحديدة، وحجة، تحوّلت إلى ثكنات عسكريّة لتخريج طلاب مقاتلين، حد تعبيرهم.

يذكر أن مليشيات إيران الحوثية بتوجيهات ملالي طهران قد عسكرت المجتمع اليمني وعطلت قدراته باتجاه الحرب مستخدمة سياسة الترهيب بعدو خارجي وتجويع داخلي مخيف.

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