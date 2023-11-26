توقف قلبها وعادت للحياة.. امرأة أمريكية: الآن أؤمن بالحياة الآخرة

الأحد 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تعرضت الأمريكية جايد من ولاية ويسكونسن الأمريكية لسكتة قلبية، ما تسبب بمشاهدتها ظواهر غير عادية دفعتها إلى الإيمان بالحياة بعد الموت، حيث أفادت بذلك في بوابة news.com.au الإلكترونية الأمريكية.وتحدثت الأمريكية جايد لمستخدمي شبكة TikTok الاجتماعية عن تجربتها. وقالت إنها أُصيبت بمرض بسبب الحر في صيف عام 2011، حيث كان الجو خانقاً ورطباً للغاية في مسقط رأسها مدينة (جرين باي)، في مرحلة ما شعرت جايد بالغثيان.

وتتذكر الأمريكية أن عينيها أغمقتا، وبدا رأسها منتفخاً، وبدا جسدها صغيراً على غير العادة.وعلمت جايد لاحقاً أنه تم إنقاذها باستخدام جهاز الإنعاش بعد توقف قلبها لمدة ثلاث دقائق. وبعد خروجها من المستشفى بدأت تشهد ظواهر غريبة. على سبيل المثال، فرغت بطاريات السجائر الإلكترونية الممتلئة من الشحن بشكل مفاجئ أمام عينيها. كما بدأت جايد تسمع أصواتاً غير عادية وترى أشكالا غريبة.وقالت: «اعتقدت أنني بدأت بالجنون»

. ومضت قائلة: «لكن الآن أعتقد أن ما حدث معي جعلني أفهم أن هناك حياة خارج عتبة الوجود. والآن أؤمن بالحياة الآخرة».