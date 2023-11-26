تياغو سيلفا يصبح أكبر لاعب يشارك مع فريق تشيلسي

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حقق تياغو سيلفا المدافع البرازيلي المخضرم رقماً قياسياً رائعاً مع تشيلسي بمشاركته في مباراة اليوم ضمن الدوري الإنجليزي.
حيث أصبح تياغو سيلفا بعمر ال39 عاماً و64 يوماً أكبر لاعب في تشيلسي على الإطلاق يصنع التاريخ ويشارك مع الفريق .
جدير بالذكر أن عقد تياغو سيلفا مع تشيلسي ينتهي بنهاية الموسم الحالي .
ويحل تشيلسي ضيفاً على نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .
ويحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة خلال 12 جولة .
ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة .
ويعتمد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عن تشكيل مكون من :
في حراسة المرمى : سانشيز
خط الدفاع : ريس جيمس - تياغو سيلفا - بادياشيلي - كوكوريولا
خط الوسط : أوجوتشوكو - إنزو فرنانديز - جالاجر
خط الهجوم : كول بالمر - رحيم سترلينج - نيكولاس جاكسون