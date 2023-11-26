الأحد 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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فيما وصف بأنه "إجراء قاس" لمستخدمي بريدها الإلكتروني "جيميل" ، أعلنت شركة "جوجل" أنها تنوي حذف الحسابات غير المستخدمة الأسبوع المقبل.

وأوضحت "جوجل"، وفقاً لما أوردته مجلة "فوربس" الأميركية، أنها ستبدأ بحذف حسابات "جوجل فوتوز" و"جيميل" غير النشطة الأسبوع المقبل، بدءاً من الأول من ديسمبر.

وهذه خطوة مخططة أعلنتها "جوجل" في شهر مايو الماضي، حيث أوضحت الشركة أن الحسابات التي لم تكن نشطة لمدة عامين ستواجه الحذف.

ويتضمن ذلك مسح جميع المحتويات المرتبطة بالحساب، والتي يمكن أن تكون ضمن "ملفات جوجل" و"درايف" و"جوجل فوتوز".

وقالت نائبة رئيس إدارة المنتجات في "جوجل" روث كريشيلي، إن هذا إجراء أمني ضروري."خشية الاختراق"

وتابعت قائلة: "إذا لم يتم استخدام الحساب لفترة طويلة من الوقت، فمن المرجح أن يتم اختراقه، وذلك لأن الحسابات المنسية أو غير المراقبة غالبًا ما تعتمد على كلمات المرور القديمة أو المعاد استخدامها، والتي ربما تم اختراقها، ولم يتم إعداد المصادقة الثنائية عليها، وتتلقى فحوصات أمنية أقل من قبل المستخدم".

وأضافت: "يُظهر تحليلنا الداخلي أن الحسابات المهجورة أقل احتمالاً بنسبة 10 مرات على الأقل من الحسابات النشطة لإعداد التحقق بخطوتين، بمعنى أن هذه الحسابات غالبًا ما تكون عرضة للخطر، وبمجرد اختراق الحساب، يمكن استخدامه في أي شيء بدءًا من سرقة الهوية وحتى نقل المحتوى غير المرغوب فيه أو حتى الضار، مثل البريد العشوائي".

ومع ذلك، فإن بعض المستخدمين وحالات الاستخدام معفون من الحذف، وسيتم حفظ الحساب من التنفيذ إذا تم استخدامه لشراء منتج أو اشتراك "جوجل"، (مثل الدفع مقابل مساحة تخزين إضافية)، أو إذا كان حسابًا لمؤسسة.

وتنطبق السياسة الجديدة فقط على حسابات "جوجل" الشخصية.

وستبدأ عمليات الحذف الأسبوع المقبل في الأول من ديسمبر، وستتم تباعاً أي أن الحذف لن يتم بيوم واحد لكل الحسابات غير المفعلة.

وتقول "جوجل" إنها ستتبع نهجًا "مرحليًا" من خلال البدء بالحسابات التي تم إنشاؤها ولم يتم استخدامها مرة أخرى مطلقًا."تحذيرات مسبقة"

وسترسل الشركة أيضًا تحذيرات إلى عنوان البريد الإلكتروني للحساب وعنوان الاسترداد مسبقًا.