مصر تعلن بدء تحرك الصليب الأحمر لتسلم 13 أسيرا صهيونيا و7 أجانب في غزة

السبت 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، اليوم (السبت)، بدء تحرك الصليب الأحمر لتسلم 13 اسيرا إسرائيلياً في غزة و7 من رعايا الدول الأخرى، مشيراً إلى أن مصر تتابع عملية الإفراج عن 39 أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.

وأضاف رشوان، في بيان للهيئة تلقت وكالة أنباء العالم العربي نسخة منه، أن مصر نجحت في إنهاء أزمة تبادل الاسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بعد تعثرها لأسباب فنية.

وكان تلفزيون «القاهرة الإخبارية» ذكر في وقت سابق، أن مصر نجحت في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بين «حماس» والاحتلال الإسرائيلي في اليوم الثاني للهدنة المؤقتة.

وأوضح ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية، في بيان عبر منصة «إكس»، أن الأسرى المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية؛ هم 33 طفلاً و6 نساء، بينما المحتجزون المفرج عنهم من غزة 8 أطفال و5 نساء، بالإضافة إلى 7 من الأجانب.

وكانت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، أعلنت في وقت سابق اليوم، تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين لديها «حتى تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع... وبمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها».

ثم أعلنت حركة «حماس» أنها استجابت للجهود المصرية - القطرية التي وصفتها بـ«المقدرة» التي تحركت طوال اليوم، لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة، بعد نقلهما التزام إسرائيل بكل الشروط التي نص عليها الاتفاق.