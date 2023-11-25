وقفة احتجاجية في تعز تطالب بإنصاف المرأة وإنهاء كافة أنواع العنف ضدها

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نفذت رابطة أمهات المختطفين، يوم السبت، وقفة احتجاجية ف يؤ مدينة تعز، للمطالبة بإنصاف المرأة وإنهاء كافة أنواع العنف ضدها.
وطالبت رابطة أمهات المختطفين، بإنصاف النساء ومنع الانتهاكات الظالمة الواقعة بحقهن من قبل كافة أطراف الصراع، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الـ 25 نوفمبر من كل عام.
وعبرت مجموعة من أمهات المختطفين عن مدى افتقادهن لأبنائهن المختطفين، وأكدن بأن حرمانهن من فلذات أكبادهن يُعد من أشد الانتهاكات، ورفعن عبارات " اختطاف ولدي انتهاك صارخً بحقي"، " أفتقد وجودك معانا"، تعبيرا عن مدى غياب الحقوق الأساسية للمرأة المتمثلة بوجود أفراد عائلاتها معها. ووثقت رابطة أمهات المختطفين وجود "140" امرأة تعرضن للاختطاف والانتهاكات المختلفة.
وأكدت بأن أمهات ونساء المختطفين لازلن يتعرضن للانتهاكات على أبواب السجون عند الزيارة لذويهن المحتجزين.
دعت الرابطة جميع المعنيين بالانضمام لها في جهود مناهضة العنف ضد المرأة، وضمان توفير الحماية والدعم اللازم لكل امرأة، و تسليط الضوء نحو التحديات التي تواجهها النساء في مواجهة العنف والاضطهاد. كما طالبت الرابطة بدعم الضحايا وتقديم الدعم النفسي والمادي للنساء اللاتي يعانين من العنف بكافة أنواعه، وتعزيز القانون عن طريق دعم التشريعات التي تحمي حقوق المرأة وتعاقب المنتهكين، بالإضافة إلى تعزيز نظام العدالة ليسهل على النساء الحصول عليها.