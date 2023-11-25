مسيرة حاشدة في مأرب تحيي صمود المقاومة الفلسطينية في إفشال مخطط الاحتلال

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خرجت اليوم السبت في محافظة مأرب ، مسيرة رجالية ونسائية حاشدة وجهت فيها التحية للشعب الفلسطيني ومقاومتها في قطاع غزة بعد إفشالهم مخططات الاحتلال الاسرائيلي على مدى50 يوما من الصمود.
وجابت المسيرة مختلف شوارع المدينة، و ردد المشاركون في المسيرةةالتي جابت شوارع المظينة، هتافات الدعم والمساندة والتحية للمقاومة الفلسطينية ولكل أبناء غزة والشعب الفلسطيني الذين أجبروا الاحتلال على الرضوخ والقبول بصفقة تبادل أسرى بعد أن ظل يرفض ويرتكب المجازر طوال 49 يوما.
وعبر المشاركون عن وقوف أبناء الشعب اليمني الى جانب الشعب الفلسطيني، وحقهم في نيل كامل الحرية وتحرير فلسطين كاملة.
وأكدوا أن أي انتصار لغزة أو للمقاومة الفلسطينية هو انتصار للأمة العربية والاسلامية جمعة.