مسيرة حاشدة في مأرب تحيي صمود المقاومة الفلسطينية في إفشال مخطط الاحتلال الأمريكي للعدالة: تصاعد الانتهاكات ضد المرأة اليمنية مقلق، ويدعو لتوفير الحماية للنساء قيادي في مليشيا الحوثي: يكشف عن تفاهمات "استراتيجية" توصلوا لها مع السعودية في مؤتمر دولي توكل كرمان تفتح الملف الاسود لجرائم المليشيات الحوثية بحق التعليم والتعليم الجامعي في اليمن تعرف على أقوال الاسيرة حنان البرغوثي التي أفرج عنها الكيان الصهيوني بصفقة تبادل برشلونة تعلق العلاقات مع إسرائيل حتى يتوقف النار بشكل دائم في غزة وزارة الكهرباء توقع مذكرة تفاهم مع شركة كورية لإنشاء وحدة معالجة لتوليد الكهرباء بالغاز مدينة عدن انعقاد المؤتمر البحثي الثاني لدراسة العلاقات اليمنية الصينية بمأرب وزير الخارجية الأردني: الاحتلال لن ينعم بالأمن بقتل الفلسطينيين في ثاني أيّام الهدنة.. التبادل سيشمل 14 محتجزا و42 أسيرا فلسطينيّا
قال المركز الأمريكي للعدالة، إن أرقام الانتهاكات ضد المرأة في اليمن مقلقة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للنساء.
وذكر المركز الأمريكي للعدالة، في بيان أصدره اليوم بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أنه اطلع على أرقام مقلقة أظهرت تصاعدًا في الانتهاكات ضد النساء في اليمن الذي يعاني من الحرب منذ نحو 9 سنوات.
و أضاف انه جرى تسجيل أكثر من 5000 حالة انتهاك حتى نهاية 2022 ، شملت القتل، والاصابات الجسدية، والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري، والتعذيب، ومنع من التنقل.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي قائمة أكثر الأطراف المنتهكة لحقوق المرأة بنسبة 70%، تليها القوات الموالية للشرعية 18%، ثم المجلس الانتقالي بنسبة 5%، جهات اخرى 7%، من قتل متعمد وإصابات بالغة بحق المدنيات والناشطات، والتي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لتحمل مسئولياتها وواجباتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل من أجل توفير الحماية والحصانة الكاملة للنساء في مناطق الصراع والعمل على الضغط على كافة الأطراف المخالفة من أجل وقف انتهاكاتهم المتكررة ووضع خطة عمل واضحة تضمن تطبيق تلك الحماية وفي مقدمتها تقديم مرتكبي الانتهاكات للمحاكمة العادلة نظير جرائمهم المُنتهكة لحقوق الإنسان لا سيما حقوق المرأة.