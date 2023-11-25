الأمريكي للعدالة: تصاعد الانتهاكات ضد المرأة اليمنية مقلق، ويدعو لتوفير الحماية للنساء

السبت 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال المركز الأمريكي للعدالة، إن أرقام الانتهاكات ضد المرأة في اليمن مقلقة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للنساء.

وذكر المركز الأمريكي للعدالة، في بيان أصدره اليوم بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أنه اطلع على أرقام مقلقة أظهرت تصاعدًا في الانتهاكات ضد النساء في اليمن الذي يعاني من الحرب منذ نحو 9 سنوات.

و أضاف انه جرى تسجيل أكثر من 5000 حالة انتهاك حتى نهاية 2022 ، شملت القتل، والاصابات الجسدية، والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري، والتعذيب، ومنع من التنقل.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي قائمة أكثر الأطراف المنتهكة لحقوق المرأة بنسبة 70%، تليها القوات الموالية للشرعية 18%، ثم المجلس الانتقالي بنسبة 5%، جهات اخرى 7%، من قتل متعمد وإصابات بالغة بحق المدنيات والناشطات، والتي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعا المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لتحمل مسئولياتها وواجباتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل من أجل توفير الحماية والحصانة الكاملة للنساء في مناطق الصراع والعمل على الضغط على كافة الأطراف المخالفة من أجل وقف انتهاكاتهم المتكررة ووضع خطة عمل واضحة تضمن تطبيق تلك الحماية وفي مقدمتها تقديم مرتكبي الانتهاكات للمحاكمة العادلة نظير جرائمهم المُنتهكة لحقوق الإنسان لا سيما حقوق المرأة.