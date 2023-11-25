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قيادي في مليشيا الحوثي: يكشف عن تفاهمات "استراتيجية" توصلوا لها مع السعودية

السبت 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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قال قيادي في مليشيا الحوثي علي القحوم، إنه جرى التوصل إلى تفاهمات مع السعودية وصفها ب" الاستراتيجية" في المفاوضات التي ترعاها سلطنة عمان.

وتحدث القحوم خلال ندوة نظمها الحزب الاشتراكي اليمني الخميس بصنعاء: "وصلنا مع السعودية إلى تفاهمات مهمة واستراتيجية، وهذه التفاهمات هي وطنية بامتياز ليس فيها خصوصية لجماعة أنصار الله"، حد تعبيره.

وأضاف: "التفاهمات انبنت على جوانب إنسانية واقتصادية كمرحلة أولى مع التفاهم على ملفات سيادية". 

وأشار إلى أن من بين التفاهمات صرف للمرتبات، ومعالجات اقتصادية ضرورية وملحة ومستعجلة".

ولفت القيادي الحوثي إلى أن جماعته ابلغت السعودية رفضها اي مساس بوحدة اليمن، وطرحت برنامجا لايتجاوز عام لخروج كافة القوات الأجنبية من البلاد. ووفقا لحديث القحوم، فإن جماعته لا يمكن أن تساوم او تتنازل عن السيادة والاستقلال والوحدة والمكتسبات الوطنية.

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