مسيرة حاشدة في مأرب تحيي صمود المقاومة الفلسطينية في إفشال مخطط الاحتلال الأمريكي للعدالة: تصاعد الانتهاكات ضد المرأة اليمنية مقلق، ويدعو لتوفير الحماية للنساء قيادي في مليشيا الحوثي: يكشف عن تفاهمات "استراتيجية" توصلوا لها مع السعودية في مؤتمر دولي توكل كرمان تفتح الملف الاسود لجرائم المليشيات الحوثية بحق التعليم والتعليم الجامعي في اليمن تعرف على أقوال الاسيرة حنان البرغوثي التي أفرج عنها الكيان الصهيوني بصفقة تبادل برشلونة تعلق العلاقات مع إسرائيل حتى يتوقف النار بشكل دائم في غزة وزارة الكهرباء توقع مذكرة تفاهم مع شركة كورية لإنشاء وحدة معالجة لتوليد الكهرباء بالغاز مدينة عدن انعقاد المؤتمر البحثي الثاني لدراسة العلاقات اليمنية الصينية بمأرب وزير الخارجية الأردني: الاحتلال لن ينعم بالأمن بقتل الفلسطينيين في ثاني أيّام الهدنة.. التبادل سيشمل 14 محتجزا و42 أسيرا فلسطينيّا
قال قيادي في مليشيا الحوثي علي القحوم، إنه جرى التوصل إلى تفاهمات مع السعودية وصفها ب" الاستراتيجية" في المفاوضات التي ترعاها سلطنة عمان.
وتحدث القحوم خلال ندوة نظمها الحزب الاشتراكي اليمني الخميس بصنعاء: "وصلنا مع السعودية إلى تفاهمات مهمة واستراتيجية، وهذه التفاهمات هي وطنية بامتياز ليس فيها خصوصية لجماعة أنصار الله"، حد تعبيره.
وأضاف: "التفاهمات انبنت على جوانب إنسانية واقتصادية كمرحلة أولى مع التفاهم على ملفات سيادية".
وأشار إلى أن من بين التفاهمات صرف للمرتبات، ومعالجات اقتصادية ضرورية وملحة ومستعجلة".
ولفت القيادي الحوثي إلى أن جماعته ابلغت السعودية رفضها اي مساس بوحدة اليمن، وطرحت برنامجا لايتجاوز عام لخروج كافة القوات الأجنبية من البلاد. ووفقا لحديث القحوم، فإن جماعته لا يمكن أن تساوم او تتنازل عن السيادة والاستقلال والوحدة والمكتسبات الوطنية.