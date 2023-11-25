وزارة الكهرباء توقع مذكرة تفاهم مع شركة كورية لإنشاء وحدة معالجة لتوليد الكهرباء بالغاز مدينة عدن

السبت 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وقعت الحكومة المعترف بها، في العاصمة المصرية القاهرة، مذكرة تفاهم أولية مع شركة كورية لانشاء وحدة معالجة الغاز في عدن.

وحسب وكالة سبأ الحكومية، وقعت وزارة الكهرباء والطاقة، الخميس في العاصمة المصرية القاهرة على مذكرة تفاهم أولية مع شركة دايو الكورية لإنشاء وحدة معالجة الغاز في العاصمة المؤقتة عدن.

وأضافت أن المذكرة تنص على إقامة الشركة الكورية وحدة معالجة للغاز المسال اللازم لتشغيل محطات التوليد التي تعمل بالغاز في عدن، بهدف رفع قدراتها التوليدية وتغطية العجز الراهن، وتقليل كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وتعزيز استدامتها.