تعرف على أقوال الاسيرة حنان البرغوثي التي أفرج عنها الكيان الصهيوني بصفقة تبادل برشلونة تعلق العلاقات مع إسرائيل حتى يتوقف النار بشكل دائم في غزة وزارة الكهرباء توقع مذكرة تفاهم مع شركة كورية لإنشاء وحدة معالجة لتوليد الكهرباء بالغاز مدينة عدن انعقاد المؤتمر البحثي الثاني لدراسة العلاقات اليمنية الصينية بمأرب الاحتلال يتسلّم قائمة بأسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم اليوم السبت في ثاني أيّام الهدنة.. التبادل سيشمل 14 محتجزا و42 أسيرا فلسطينيّا الاحتلال يتسلّم قائمة بأسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم اليوم السبت صنعاء.. مساع حوثية لتصفية رئيس نادي المعلمين المختطف في سجونها لماذا وافقت حماس على الهدنة؟ محلل سياسي تركي يجيب قرار حكومي يفجر خلافا بين مسئولي الشرعية- تفاصيل
أفاد مسؤولون، اليوم السبت 25 نوفمبر، أنّ الاحتلال سيُفرج عن 42 أسيرا فلسطينيّا، بينما ستُطلق حركة حماس سراح 14 أسيرا تحتجزهم منذ 7 أكتوبر، في ثاني أيام الهدنة بين الطرفين في قطاع غزة.
وكان اليوم الأول من الهدنة المقرّرة لأربعة أيام، والتي تمّ التوصّل إليها بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، قد شهد إفراج حماس عن 13 محتجزا من النساء والأطفال الإسرائيليين، مقابل إطلاق الاحتلال 39 أسيرا من النساء والأطفال.
وتمّ الإفراج أيضا عن عشرة تايلانديين وفيليبيني واحد من بين المحتجزين في غزة. والجمعة، وصل أوّل 24 أسيرا أفرجت عنهم حماس إلى الأراضي المحتلة عبر مصر التي نقلتهم إليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة. وحسب قائمة رسمية نشرها مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، فالمفرج عنهم أربعة أطفال وتسع نساء بينهنّ ستّ تزيد أعمارهن عن 70 عاما.
في المقابل، أفرج الاحتلال عن 39 فلسطينيّا من الأطفال والنساء، حسب نادي الأسير الفلسطيني.
ووصل غالبية هؤلاء إلى بلدة بيتونيا في الضفة الغربية المحتلة، حيث أقيم لهم استقبال احتفالي وشعبي حاشد.
وكانت هيئة الأسرى والمحرّرين التابعة للسلطة الفلسطينية، قد نشرت بعد ظهر الجمعة، لائحة تضمّ 39 اسما لأسرى فلسطينيين هم 15 طفلا و24 امرأة. وتوصّلت قطر، الوسيط الرئيسي إلى جانب مصر والولايات المتحدة، إلى اتفاق الهدنة التي بدأ تطبيقها الجمعة وتستمر أربعة أيام قابلة للتمديد.
وتنصّ الهدنة على تبادل 50 محتجزا في غزة بـ150 أسيرا فلسطينيّا من النساء والأطفال.