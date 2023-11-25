في ثاني أيّام الهدنة.. التبادل سيشمل 14 محتجزا و42 أسيرا فلسطينيّا

السبت 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أفاد مسؤولون، اليوم السبت 25 نوفمبر، أنّ الاحتلال سيُفرج عن 42 أسيرا فلسطينيّا، بينما ستُطلق حركة حماس سراح 14 أسيرا تحتجزهم منذ 7 أكتوبر، في ثاني أيام الهدنة بين الطرفين في قطاع غزة.

وكان اليوم الأول من الهدنة المقرّرة لأربعة أيام، والتي تمّ التوصّل إليها بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، قد شهد إفراج حماس عن 13 محتجزا من النساء والأطفال الإسرائيليين، مقابل إطلاق الاحتلال 39 أسيرا من النساء والأطفال.

وتمّ الإفراج أيضا عن عشرة تايلانديين وفيليبيني واحد من بين المحتجزين في غزة. والجمعة، وصل أوّل 24 أسيرا أفرجت عنهم حماس إلى الأراضي المحتلة عبر مصر التي نقلتهم إليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة. وحسب قائمة رسمية نشرها مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، فالمفرج عنهم أربعة أطفال وتسع نساء بينهنّ ستّ تزيد أعمارهن عن 70 عاما.

في المقابل، أفرج الاحتلال عن 39 فلسطينيّا من الأطفال والنساء، حسب نادي الأسير الفلسطيني.

ووصل غالبية هؤلاء إلى بلدة بيتونيا في الضفة الغربية المحتلة، حيث أقيم لهم استقبال احتفالي وشعبي حاشد.

وكانت هيئة الأسرى والمحرّرين التابعة للسلطة الفلسطينية، قد نشرت بعد ظهر الجمعة، لائحة تضمّ 39 اسما لأسرى فلسطينيين هم 15 طفلا و24 امرأة. وتوصّلت قطر، الوسيط الرئيسي إلى جانب مصر والولايات المتحدة، إلى اتفاق الهدنة التي بدأ تطبيقها الجمعة وتستمر أربعة أيام قابلة للتمديد.

وتنصّ الهدنة على تبادل 50 محتجزا في غزة بـ150 أسيرا فلسطينيّا من النساء والأطفال.