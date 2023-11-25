الاحتلال يتسلّم قائمة بأسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم اليوم السبت

السبت 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تلقّت سلطات الاحتلال قائمة بأسماء الأسرى الذين من المقرّر أن تفرج عنهم حركة حماس في غزة اليوم السبت، بعد إطلاق سراح 24 أسيرا خلال اليوم الأول من هدنة مقررة لمدة أربعة أيام أمس الجمعة.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنّ مسؤولي الأمن الإسرائيليين يراجعون القائمة. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنّه تم نقل الأسرى المفرج عنهم، ومن بينهم نساء وأطفال إسرائيليون وعمال مزارع تايلانديون، إلى خارج غزة وتسليمهم إلى السلطات المصرية عند معبر رفح الحدودي، برفقة ثمانية موظفين من الصليب الأحمر في موكب من أربع سيارات.

وبعد ذلك تم نقلهم إلى داخل الكيان لإجراء فحوصات طبية ولم شملهم مع أقاربهم. وقالت قطر، التي لعبت دور الوسيط في اتفاق الهدنة، إنه تم إطلاق سراح 13 إسرائيليا، بعضهم يحمل جنسية أخرى، بالإضافة إلى عشرة تايلانديين وفلبيني من عمال المزارع الذين كانوا يعملون في جنوب الكيان عندما تمّ احتجازهم كرهائن.

وفي المقابل تم إطلاق سراح تسعة وثلاثين من المعتقلين الفلسطينيين في ال الإسرائيلية. ومن بين الأسرى الإسرائيليين الذين تم تحريرهم أربعة أطفال برفقة أربعة من أفراد عائلاتهم، وخمس نساء مسنات.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنّ هناك فرصة حقيقية لتمديد الهدنة وإن وقف القتال يمثل فرصة حاسمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وهذه الهدنة هي أوّل توقف في الحرب التي اندلعت قبل سبعة أسابيع.

ورفض بايدن التكهن بالمدة التي ستستغرقها الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية. وعندما سُئل في مؤتمر صحفي عن توقعاته، قال بايدن “إن هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على حماس هو مهمة مشروعة، ولكنها صعبة”.

وأضاف “لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر”.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 196 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والمياه والإمدادات الطبية، تم تسليمها عبر معبر رفح أمس الجمعة، وهي أكبر قافلة مساعدات إلى غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل والقصف الإسرائيلي للقطاع ردا على ذلك.

وأضافت أن نحو 1759 شاحنة دخلت القطاع منذ 21 أكتوبر. والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة المحددة مبدئيا بـ4 أيام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ).

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا من غزة جرى إطلاق 13 منهم، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية جرى إطلاق 39 منهم، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وعلى مدى 48 يوما الماضية، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المصابين 36 ألفا، بينهم أكثر من 75 بالمئة أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.