لماذا وافقت حماس على الهدنة؟ محلل سياسي تركي يجيب

السبت 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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يستعرص الكاتب الصحفي والمحلل السياسي التركي المعروف محمد جانبكلي في هذه المقالة أسباب موافقة حماس على هدنة الاربعة الأيام والتي دخلت حيز التنفيذ صباح امس الجمعة.

لماذا وافقت حماس على الهدنة ...

‏" مع بدء دخول ‎#الهدنة_الإنسانية حيز التنفيذ"

أثناء حصار النازيين لينينغراد والذي استمر 872 يوما والذي تم وصفه بأنه أطول حصار للمدن واكثرها تدميرا في التاريخ الحديث

كان أحد أسرار صمود المدينه وعدم سقوطها بيد النازيين هو إستمرار بقاء خط الإمداد مفتوحا وعرف ذلك بطريق الموت لشدة خطورته

" فكان الروس يقومون بإرسال المواد الغذائية للمدنيين عبر هذا الخط ويجلون الجرحى عبره وبنفس الوقت كانت الطائرات الامريكيه تسقط المواد الغذائية على المدنيين بين حين وآخر

" لكن ما حدث في غزه يعتبر أشد حصارا وتدميرا من حصار النازيين للينينغراد

" فإسرائيل ركزت منذ البدايه في عملياتها على أكثر الطرق وحشيه في التاريخ

" فتم حصار غزه من كل الجهات برا وبحرا وجوا وذلك لقطع أي خط إمداد لغزه

" وبنفس الوقت تعمدت استهداف المستشفيات"

" وهنا نلاحظ بشده تركيز اسرائيل على حصار وقصف المستفيات

" باختصار لان اسرائيل تريد ان من لا يموت في القصف يموت لعدم تلقي العلاج...وفي بيئه كهذه في ظل انتشار الحصار والجوع وعدم توفر الماء وعدم توفر العلاج تنتشر الامراض المعديه

ومن لا يموت من القصف او يتعرض للاصابات يموت من الامراض المعديه

وبالرغم من ان ما تفعله اسرائيل حاليا ..يعتبر من أفظع جرائم الحرب...الا أن إسرائيل لا تابه بهذا خصوصا انها تعلم انها ستفلت من اي عقاب لان الولايات المتحدة تقف خلفها

" لهذا السبب احتاجت حماس إلى هدنه لفتح طريق الأمداد

ليتنفس المدنيين ويخفف المعاناه بعد ان عجزت الدول

عن ادخال اي مساعدات لغزه

ولهذا لعبت حماس بورقة تبادل الاسرى

" حماس عسكريا لا تحتاج لهذه الهدنه ... وإسرائيل تحتاج عسكريا لهدنه لاعادة جمع قواها من اجل مهاجمة الجنوب

لكن تردد اسرائيل في قبول الهدنه ليس بسبب مبادلة الاسرى الفلسطينيين بالاسرى لدى حماس

ففي النهايه إسرائيل تستطيع ان تعود وتاسر المئات من الضفه بدلا من المئات الذين ستطلق سراحهم

لكن تردد اسرائيل كان بسبب هو انها لا تريد فتح خط الامداد لغزه وادخال المساعدات لانها ترى بان هذه الطريقه فعاله لكسر صمود المدنيين في غزه

لكن مع تعرض حكومة نتنياهو لضغوط شديده داخليه بشأن ملف الاسرى

ومع تعرضه اسرائيل ايضا لضغوط الرأي العام العالمي اضطر لقبول الهدنه المؤقته

" لهذا السبب الهدنه صحيح أن الهدنه ستفيد اسرائيل عسكريا

لكنها تعتبر نجاح كبير جدا لحماس وللمقاومه داخل غزه

لانها استطاعت فتح خط الامداد بذكاء بعد ان عجزت كل دول العالم من فعل ذلك"