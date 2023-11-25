لأول مرة الصين تسمح لمواطني 6 دول بدخول أراضيها من دون تأشيرات

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تعتزم الصين السماح لمواطنين من دول، تشمل فرنسا وألمانيا وإيطاليا بدخول البلاد من دون تأشيرة، حيث تتخذ بكين خطوة أخرى، نحو الانفتاح وتسهيل المزيد من التبادلات عبر الحدود، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وستلغي الصين أيضاً متطلبات الحصول على تأشيرة دخول للمسافرين من إسبانيا وهولندا وماليزيا، طبقاً لما أعلنته وزارة الخارجية، الجمعة، وفق وسائل إعلام محلية.
وتسري تلك الخطوة بداية من الأول من ديسمبر (كانون الأول)، وستستمر حتى نوفمبر 30 (تشرين الثاني) من العام المقبل، وستسمح للمسافرين بغرض الترفيه والعمل والعائلات من تلك الدول، بالبقاء في الصين مدة تصل إلى 15 يوماً من دون تأشيرة، طبقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وجاءت تلك الخطوة من جانب واحد، ما يعني عدم وجود ترتيبات متبادلة بين الصين وأي من الدول الست.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماو نينج: «إن رفع متطلبات التأشيرات يهدف إلى تسهيل التنمية ذات الجودة العالية للخدمات، المتعلقة بحركة الصينيين والأجانب، والانفتاح رفيع المستوى على العالم الخارجي»، وفق تلفزيون الصين المركزي