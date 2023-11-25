آبل قد تتخلى عن تقنية فضلها الكثير من مستخدمي هواتف آيفون الأمم المتحدة تكشف عن تفاصيل دخول أكبر قافلة إنسانية إلي غزة منذ اشتعال الحرب إسرائيل تتلقى قائمة بأسماء 13 محتجزاً سيُطلق سراحهم الًيَوُمًِ المساعدات السعودية تتدفق إلى غزة جواً وبحراً قال إن تنفيذ الهدنة يسير بشكل جيّد. بايدن: هناك فرص فعلية لتمديد الهدنة أربعة نجوم يواظبون على دعم أهل غزة برسائل يومية بسبب أطفال غزة.. محمد عطية يبكي على المباشر اليمن يدين التصريحات غير المسؤولة لبرلماني هولندي وإنكاره حق الشعب الفلسطيني وسط مضايقات الاحتلال ومنع الاحتفالات.. وصول المجموعة الأولى من الأسيرات الفلسطينيات رئيس وزراء إسبانيا: إذا لم يعترف الاتحاد الأوروبي بفلسطين فسنتخذ هذا القرار
ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة آبل ستتخلى عن إحدى التقنيات التي استعملت في العديد من هواتف آيفون.
وأشارت تقارير تداولتها مواقع صينية إلى أن آبل قد لا تستعمل تقنيات الماسح الضوئي لبصمات الأصابع في أي نوع من أجهزة آيفون المستقبلية، و"أن الشركة أغلقت معظم الأدوات التي استخدمتها لإنتاج وتمكين تقنيات Touch ID في الماضي، وآخر هاتف أتى بهذه التقنيات هو هاتف iPhone SE الذي أطلق عام 2022".
وتبعا للتوقعات فإن آبل ستطور جيلا جديدا من أجهزة iPhone SE، وسيعتمد الجيل الرابع من هذه الأجهزة على تقنيات التعرف على الوجوه (Face ID) لفك قفل الشاشة وتأمين حماية البيانات في الهاتف.
وكانت العديد من التقارير التي صدرت السنة الماضية قد أشارت إلى أن تقنيات Touch ID ستعود لهواتف آيفون، كما ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن آبل تعمل أيضا على تطوير تقنيات Face ID لتكون مستشعراتها مدمجة في شاشات الهواتف