الأمم المتحدة تكشف عن تفاصيل دخول أكبر قافلة إنسانية إلي غزة منذ اشتعال الحرب

السبت 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت الأمم المتحدة تفريغ حمولة 137 شاحنة تنقل المواد الغذائية والماء والأدوية في قطاع غزة منذ بدء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس الجمعة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان إن هذه هي "أكبر قافلة إنسانية" تدخل غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، وفق فرانس برس.

129 ألف لتر من الوقود كما أشار إلى عبور 129 ألف لتر من الوقود من مصر إلى القطاع عبر منفذ رفح، وإجلاء 21 مريضاً في حال حرجة من شمال القطاع حيث تركزت العمليات العسكرية الإسرائيلية.

كذلك أضاف أنه "تم تقديم المساعدة لآلاف الأشخاص من خلال تأمين الغذاء والمياه والمواد الطبية ومنتجات أخرى ضرورية".

ووعد بالسعي "لزيادة العمليات الإنسانية في الأيام المقبلة للاستجابة لحاجات السكان في كافة أنحاء غزة".

في اليوم الأول من هدنة لأربعة أيام ومنذ أسابيع تطالب الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والعديد من العواصم الأجنبية بوقف المعارك موقتاً أو بوقف لإطلاق النار لنقل المساعدات لسكان القطاع الذين يعيشون في ظروف إنسانية كارثية.

أتى دخول هذه المساعدات في اليوم الأول من هدنة لأربعة أيام بين إسرائيل وحماس، تشمل الإفراج عن رهائن تحتجزهم الحركة في قطاع غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين لديها.

كما توفر الهدنة بعض الهدوء لسكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة بعد حملات القصف الإسرائيلية العنيفة منذ السابع من أكتوبر.

هجوم غير مسبوق ففي ذلك اليوم شنت حماس هجوماً غير مسبوق تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، أدى حسب إسرائيل إلى مقتل نحو 1200 شخص.

كما اتخذت الحركة حينها 240 رهينة، اقتادتهم إلى داخل غزة. فيما ترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف مكثف على القطاع وعملية برية بوشرت في 27 أكتوبر، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 14854 شخصاً، غالبيتهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في غزة