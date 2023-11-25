الأمم المتحدة تكشف عن تفاصيل دخول أكبر قافلة إنسانية إلي غزة منذ اشتعال الحرب إسرائيل تتلقى قائمة بأسماء 13 محتجزاً سيُطلق سراحهم الًيَوُمًِ المساعدات السعودية تتدفق إلى غزة جواً وبحراً قال إن تنفيذ الهدنة يسير بشكل جيّد. بايدن: هناك فرص فعلية لتمديد الهدنة أربعة نجوم يواظبون على دعم أهل غزة برسائل يومية بسبب أطفال غزة.. محمد عطية يبكي على المباشر اليمن يدين التصريحات غير المسؤولة لبرلماني هولندي وإنكاره حق الشعب الفلسطيني وسط مضايقات الاحتلال ومنع الاحتفالات.. وصول المجموعة الأولى من الأسيرات الفلسطينيات رئيس وزراء إسبانيا: إذا لم يعترف الاتحاد الأوروبي بفلسطين فسنتخذ هذا القرار الرئيس الفلسطيني يدعو بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين
بموجب صفقة التبادل مع حماس التي بدأت خطوتها الأولى الجمعة، أفادت مصادر بأن إسرائيل تلقت قائمة بأسماء 13 محتجزاً ستطلق الحركة سراحهم السبت.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية مساء الجمعة إن الموساد والجيش تسلما قائمة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت.
يأتي ذلك بعد أن أفرجت حماس بوقت سابق الجمعة عن 13 من الرهائن الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في غزة، بينما أطلقت إسرائيل سراح 39 من المعتقلين الفلسطينيين بسجونها، في اليوم الأول من اتفاق هدنة أتاح تحقيق هدوء وإدخال مساعدات إضافية إلى القطاع بعد أسابيع من الحرب بين الجانبين.
وإضافة إلى الإسرائيليين الـ13، وهم من الأطفال والنساء، أطلقت الحركة سراح 10 تايلانديين وفليبيني واحد كانوا محتجزين منذ الهجوم الذي شنته الشهر الماضي على جنوب إسرائيل، بحسب قطر التي توسطت في الاتفاق. من جهتها أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلاً فلسطينيين (15 فتى و24 امرأة)، حيث تمت عملية إطلاق سراح 28 منهم في بيتونيا بالضفة الغربية، فيما نقل 11 آخرون للإفراج عنهم في القدس الشرقية.
يذكر أن سريان هدنة من 4 أيام بدأ الجمعة بين إسرائيل وحركة حماس.
وتوصلت قطر، الوسيط الرئيسي، إلى جانب مصر والولايات المتحدة إلى اتفاق الهدنة القابلة للتمديد والتي تنص على تبادل 50 رهينة محتجزين في غزة بـ150 معتقلاً فلسطينياً لدى إسرائيل