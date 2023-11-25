قال إن تنفيذ الهدنة يسير بشكل جيّد. بايدن: هناك فرص فعلية لتمديد الهدنة أربعة نجوم يواظبون على دعم أهل غزة برسائل يومية بسبب أطفال غزة.. محمد عطية يبكي على المباشر اليمن يدين التصريحات غير المسؤولة لبرلماني هولندي وإنكاره حق الشعب الفلسطيني وسط مضايقات الاحتلال ومنع الاحتفالات.. وصول المجموعة الأولى من الأسيرات الفلسطينيات رئيس وزراء إسبانيا: إذا لم يعترف الاتحاد الأوروبي بفلسطين فسنتخذ هذا القرار الرئيس الفلسطيني يدعو بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين يعود لشخصية يمنية قديمة نادرة.. باحث آثار يكشف عن بيع مجسم نسائي يمني نادر بـ"900" يورو في مزاد عبر الإنترنت كشفت عن تدهور حالتة الصحية منظمة حقوقية تدعو الحوثيين للإفراج عن رئيس نادي المعلمين اليمنيين حماس تنشر أسماء المفرج عنهم في صفقة التبادل مع إسرائيل
اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أنّ هناك “فرصا فعلية” لتمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة وتستمر 4 أيام.
وقدّم بايدن الشكر إلى شركائه، مشيرا إلى أنّه تحدّث إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للتوصّل إلى الهدنة.
وقال بايدن للصحفيين خلال تمضيته عطلة عيد الشكر في ولاية ماساتشوستس، إنّ “علينا إنهاء دائرة العنف في الشرق الأوسط”.
وأضاف الرئيس الأمريكي أنّ إفراج حركة حماس عن مجموعة أولى من الأسرى الذين احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل “ليس سوى بداية”.
وأوضح أن الوقت حان للعمل على “تجديد” حل الدولتين، لإرساء السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وشدّد الرئيس الأمريكي على أنّ الأمور التي تتعلق بالهدنة تسير حتى الآن بشكل جيّد، كاشفا عن أنّه وشركاءه ألحوا للتوصل إلى هدنة وعملوا بلا كلل لإطلاق سراح الأسرى.
وذكر أنّ الهدنة فرصة جيدة لإيصال الغذاء والدواء والوقود إلى أهالي غزة، وأنّ بلاده تراقب عملية تنفيذ الاتفاق، ووضع آليات لمنع وصول المساعدات إلى حركة حماس.