قال إن تنفيذ الهدنة يسير بشكل جيّد. بايدن: هناك فرص فعلية لتمديد الهدنة

السبت 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أنّ هناك “فرصا فعلية” لتمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة وتستمر 4 أيام.

وقدّم بايدن الشكر إلى شركائه، مشيرا إلى أنّه تحدّث إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للتوصّل إلى الهدنة.

وقال بايدن للصحفيين خلال تمضيته عطلة عيد الشكر في ولاية ماساتشوستس، إنّ “علينا إنهاء دائرة العنف في الشرق الأوسط”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنّ إفراج حركة حماس عن مجموعة أولى من الأسرى الذين احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل “ليس سوى بداية”.

وأوضح أن الوقت حان للعمل على “تجديد” حل الدولتين، لإرساء السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وشدّد الرئيس الأمريكي على أنّ الأمور التي تتعلق بالهدنة تسير حتى الآن بشكل جيّد، كاشفا عن أنّه وشركاءه ألحوا للتوصل إلى هدنة وعملوا بلا كلل لإطلاق سراح الأسرى.

وذكر أنّ الهدنة فرصة جيدة لإيصال الغذاء والدواء والوقود إلى أهالي غزة، وأنّ بلاده تراقب عملية تنفيذ الاتفاق، ووضع آليات لمنع وصول المساعدات إلى حركة حماس.