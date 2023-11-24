أربعة نجوم يواظبون على دعم أهل غزة برسائل يومية بسبب أطفال غزة.. محمد عطية يبكي على المباشر اليمن يدين التصريحات غير المسؤولة لبرلماني هولندي وإنكاره حق الشعب الفلسطيني وسط مضايقات الاحتلال ومنع الاحتفالات.. وصول المجموعة الأولى من الأسيرات الفلسطينيات رئيس وزراء إسبانيا: إذا لم يعترف الاتحاد الأوروبي بفلسطين فسنتخذ هذا القرار الرئيس الفلسطيني يدعو بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين يعود لشخصية يمنية قديمة نادرة.. باحث آثار يكشف عن بيع مجسم نسائي يمني نادر بـ"900" يورو في مزاد عبر الإنترنت كشفت عن تدهور حالتة الصحية منظمة حقوقية تدعو الحوثيين للإفراج عن رئيس نادي المعلمين اليمنيين حماس تنشر أسماء المفرج عنهم في صفقة التبادل مع إسرائيل اليمنية تعلن عن الطائرة السابعة تضاف إلى أسطولها الجوي خلال شهرين
أعربت وزارة الخارجية اليمنية، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للتصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها البرلماني الهولندي غيرت فيلدرز وأنكر فيها حق الشعب الفلسطيني، وتبنى فيها وهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب المملكة الأردنية الهاشمية.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة سبأ الرسمية، إن "تلك التصريحات تعد تدخلاً سافراً ومرفوضاً في أكثر القضايا حساسية في المنطقة العربية، وتنطوي على تحريض مرفوض لتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق صاحب الحق في أرضه".
وعبرت الوزارة، عن ادانتها لهذا التدخل السافر والتحريض المجّرم.
وأشادت بصمود الشعب الفلسطيني ودفاعه المشروع عن نفسه وأرضه، مؤكدة تضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية في الرد على تلك التصريحات المشينة.