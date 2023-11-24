اليمن يدين التصريحات غير المسؤولة لبرلماني هولندي وإنكاره حق الشعب الفلسطيني

الجمعة 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعربت وزارة الخارجية اليمنية، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للتصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها البرلماني الهولندي غيرت فيلدرز وأنكر فيها حق الشعب الفلسطيني، وتبنى فيها وهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب المملكة الأردنية الهاشمية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة سبأ الرسمية، إن "تلك التصريحات تعد تدخلاً سافراً ومرفوضاً في أكثر القضايا حساسية في المنطقة العربية، وتنطوي على تحريض مرفوض لتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق صاحب الحق في أرضه".

وعبرت الوزارة، عن ادانتها لهذا التدخل السافر والتحريض المجّرم.

وأشادت بصمود الشعب الفلسطيني ودفاعه المشروع عن نفسه وأرضه، مؤكدة تضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية في الرد على تلك التصريحات المشينة.