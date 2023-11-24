الرئيس الفلسطيني يدعو بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين

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بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال لقاء اليوم، مع ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.
وأكد عباس ضرورة الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وجرائم الإبادة الجماعية، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، مشددا على ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال.
وشدد الرئيس الفلسطيني على وجوب وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها القمعية والتطهير العرقي وتقويض حل الدولتين وجرائم المستوطنين الإرهابيين واعتداءات قوات الاحتلال، داعيا بريطانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.