الجمعة 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 224

كشف الباحث في الآثار، عبدالله محسن، اليوم الجمعة، عن بيع مجسم نسائي يمني نادر بـ"900" يورو فقط على منصة "كاتاويكي" للمزادات عبر الانترنت.

وقال محسن على صفحته بـ"فيسبوك": "بيع ب ٩٠٠ يورو فقط!.. ذهب مع الريح يا حكومة.. مجسم نسائي استثنائي ونادر جدا مع نقش مسند!".

وأضاف محسن أنه تم "عرض بيتر رينيه على منصة كاتاويكي للمزادات عبر الإنترنت، مجموعة من التحف الأثرية من العالم القديم، من بينها مجسم نسائي استثنائي ونادر جدا آثار اليمن".

وأشار إلى أن المجسم "مصنوع من الفخار (تراكوتا) مع حروف مسند على كل ساق، في الفترة من (13-18) أكتوبر 2023م، وهو أحد تحف المجموعة الخاصة بالسيد جي باهاموند، جامع آثار بريطاني، الذي درس علم آثار الشرق الأدنى القديم وبريطانيا الرومانية في جامعة مانشستر".

وحسب محسن فإن المجسم "لشخصية يمنية قديمة نادرة وفريدة من نوعها تعبر عن الخصوبة، ذات ملامح وجه مرسومة بدقة، ويفصل الجسم الأمامي وجها آخر منمقا حول البطن، وتشكل لفات دهون البطن فما كبيرا.

يوجد أيضا شقان على شكل دائري أعلى الساقين وواحد حول أسفل البطن". وتابع: "في 17 أكتوبر 2016م أجرت الدكتورة سيلين روك، اختبار التألق الحراري في معامل ريز أرتس في فرنسا لتحديد عمر التحفة الأثرية".

وذكر أن "النتائج تشير إلى أن المادة الخام للتحفة قد تم تسخينها على الأرجح خلال الألفية الأولى قبل الميلاد، وبالتحديد الفترة (من 960 إلى 360) قبل الميلاد أي ما يقارب 2500 عام".

ولفت الى أنه "من حسن الحظ أن المزاد يمنع مشاركة المقيمين في الولايات المتحدة وأستراليا بسبب قوانين الجمارك فيها"،

وقال: "نتمنى أن يأتي اليوم الذي تمنع دول العام دخول آثار اليمن إليها إلا ما تشارك به اليمن في معارض دولية للترويج السياحي".