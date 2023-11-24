الرئيس الفلسطيني يدعو بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين يعود لشخصية يمنية قديمة نادرة.. باحث آثار يكشف عن بيع مجسم نسائي يمني نادر بـ"900" يورو في مزاد عبر الإنترنت كشفت عن تدهور حالتة الصحية منظمة حقوقية تدعو الحوثيين للإفراج عن رئيس نادي المعلمين اليمنيين حماس تنشر أسماء المفرج عنهم في صفقة التبادل مع إسرائيل اليمنية تعلن عن الطائرة السابعة تضاف إلى أسطولها الجوي خلال شهرين أسرار جديدة تتكشف بشأن انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي ما الذي يريدة أردوغان في تغيير نموذج 50+1 في الانتخابات القادمة ؟ مغامرات ولا في الخيال… شهادات مؤلمة لنازحين عبروا ممر النجاة في غزة آخر التطورات.. بدء تبادل الأسرى بين الجيش إسرائيلي وحماس تفاصيل مذهلة وغير متوقعة في 6 نقاط … كشف مشاريع وخطط الزعيم معمر القذافي في الوحدة العربية التي بقيت حبرا على ورق
كشف الباحث في الآثار، عبدالله محسن، اليوم الجمعة، عن بيع مجسم نسائي يمني نادر بـ"900" يورو فقط على منصة "كاتاويكي" للمزادات عبر الانترنت.
وقال محسن على صفحته بـ"فيسبوك": "بيع ب ٩٠٠ يورو فقط!.. ذهب مع الريح يا حكومة.. مجسم نسائي استثنائي ونادر جدا مع نقش مسند!".
وأضاف محسن أنه تم "عرض بيتر رينيه على منصة كاتاويكي للمزادات عبر الإنترنت، مجموعة من التحف الأثرية من العالم القديم، من بينها مجسم نسائي استثنائي ونادر جدا آثار اليمن".
وأشار إلى أن المجسم "مصنوع من الفخار (تراكوتا) مع حروف مسند على كل ساق، في الفترة من (13-18) أكتوبر 2023م، وهو أحد تحف المجموعة الخاصة بالسيد جي باهاموند، جامع آثار بريطاني، الذي درس علم آثار الشرق الأدنى القديم وبريطانيا الرومانية في جامعة مانشستر".
وحسب محسن فإن المجسم "لشخصية يمنية قديمة نادرة وفريدة من نوعها تعبر عن الخصوبة، ذات ملامح وجه مرسومة بدقة، ويفصل الجسم الأمامي وجها آخر منمقا حول البطن، وتشكل لفات دهون البطن فما كبيرا.
يوجد أيضا شقان على شكل دائري أعلى الساقين وواحد حول أسفل البطن". وتابع: "في 17 أكتوبر 2016م أجرت الدكتورة سيلين روك، اختبار التألق الحراري في معامل ريز أرتس في فرنسا لتحديد عمر التحفة الأثرية".
وذكر أن "النتائج تشير إلى أن المادة الخام للتحفة قد تم تسخينها على الأرجح خلال الألفية الأولى قبل الميلاد، وبالتحديد الفترة (من 960 إلى 360) قبل الميلاد أي ما يقارب 2500 عام".
ولفت الى أنه "من حسن الحظ أن المزاد يمنع مشاركة المقيمين في الولايات المتحدة وأستراليا بسبب قوانين الجمارك فيها"،
وقال: "نتمنى أن يأتي اليوم الذي تمنع دول العام دخول آثار اليمن إليها إلا ما تشارك به اليمن في معارض دولية للترويج السياحي".