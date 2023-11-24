حماس تنشر أسماء المفرج عنهم في صفقة التبادل مع إسرائيل

الجمعة 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نشرت حركة حماس أسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم اليوم في صفقة التبادل مع الكيان الصهيوني.

وأكد زاهر جبارين، مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس في بيان صحفي، أن انجاز اتفاق الهدنة الإنسانية، لم يكن ليتحقق لولا صمود شعبنا الصابر المرابط في قطاع غزة، وإفشاله مؤامرة التهجير.

وأعلن دفعة اليوم الأول من الأسرى والأسيرات المقرر الإفراج عنهم خلال ساعات اليوم الجمعة، وهم:

1- يوسف محمد مصطفى عطا – رام الله

2- قصي هاني علي احمد – بيت لحم

3- جبريل غسان إسماعيل جبريل – قلقيلية

4- محمد احمد سليمان ابو رجب – الخليل

5- أحمد نعمان احمد ابو نعيم – رام الله

6- براء بلال محمود ربعي – الخليل

7- أبان اياد محمد سعيد حماد – قلقيلية

8- معتز حاتم موسى ابو عرام – الخليل

9- اياد عبد القادر محمد خطيب – القدس – حزما

10- ليث خليل عثمان عثمان – رام الله

11- محمد محمود أيوب دار درويش – رام الله

12- جمال خليل جمال براهمة – أريحا

13- جمال يوسف جمال أبو حمدان – نابلس

14- محمد أنيس سليم ترابي – نابلس

15- عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق – القدس

16- روان نافز محمد ابو مطر رام الله

17- مرح جودت موسى بكير – القدس

18- ملك محمد يوسف سليمان – القدس

19- أماني خالد نعمان حشيم – القدس

20- نهاية خضر حسين صوان – القدس 21- فيروز فايز محمود البو – القدس

22- تحرير عدنان محمد أبو سرية – نابلس

23- فلسطين فريد عبد اللطيف نجم – نابلس

24- ولاء خالد فوزي طنجة – طولكرم

25- مريم خالد عبد المجيد عرفات – نابلس

26- أسيل منير إبراهيم الطيطي – نابلس

27- أزهار ثائر بكر عساف – القدس

28- رغد نشأت صلاح الفني – طولكرم

29- فاطمة نعمان علي بدر – القدس

30- روضة موسى عبد القادر ابو عجمية – بيت لحم

31- سارة أيمن عبد العزيز عبد الله السويسة – نابلس

32- فاطمة إسماعيل عبد الرحمن شاهين – بيت لحم

33- سميرة عبد الحرباوي – القدس

34- سماح بلال عبد الرحمن صوف – قلقيلية

35- فاطمة بكر موسى ابو شلال – نابلس

36- حنان صالح عبد الله البرغوثي – رام الله

37- فاطمة نصر محمد عمارنة – جنين

38- زينة رائد عبدو – القدس

39- نور محمد حافظ الطاهر – نابلس ويتواصل خلال الأربعة الأيام القادمة إطلاق دفعات من الأسرى الفليطينيين مقابل دفعات من الاسرى الصهاينة في ظل هدنة عسكرية يمكن تمديدها بحسب المصادر الاعلامية.