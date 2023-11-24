الرئيس الفلسطيني يدعو بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين يعود لشخصية يمنية قديمة نادرة.. باحث آثار يكشف عن بيع مجسم نسائي يمني نادر بـ"900" يورو في مزاد عبر الإنترنت كشفت عن تدهور حالتة الصحية منظمة حقوقية تدعو الحوثيين للإفراج عن رئيس نادي المعلمين اليمنيين حماس تنشر أسماء المفرج عنهم في صفقة التبادل مع إسرائيل اليمنية تعلن عن الطائرة السابعة تضاف إلى أسطولها الجوي خلال شهرين أسرار جديدة تتكشف بشأن انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي ما الذي يريدة أردوغان في تغيير نموذج 50+1 في الانتخابات القادمة ؟ مغامرات ولا في الخيال… شهادات مؤلمة لنازحين عبروا ممر النجاة في غزة آخر التطورات.. بدء تبادل الأسرى بين الجيش إسرائيلي وحماس تفاصيل مذهلة وغير متوقعة في 6 نقاط … كشف مشاريع وخطط الزعيم معمر القذافي في الوحدة العربية التي بقيت حبرا على ورق
أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الجمعة، تعزيز أسطولها الجوي بطائرة جديدة، هي الثانية التي تعلن الشركة شراءها خلال شهرين.
وقالت اليمنية في بيان نشره حسابها على فيسبوك، إن الطائرة وصلت اليوم الجمعة إلى العاصمة الأردنية عمان قادمة من باريس، عقب إتمام عملية التوقيع لشرائها، وإنها ستخضع لعملية الطلاء ولاحقاً في غضون أسبوعين، ستتوجه إلى عدن لبدء العمل.
والطائرة الجديدة بحسب بيان الشركة، من طراز A320، وبها يرتفع أسطول اليمنية إلى سبع طائرات.
من جانبه قال حساب على فيسبوك يحمل اسم الخطوط الجوية اليمنية - منطقة مارب، إن الطائرة ستسمى "مملكة سبأ"، وإن السعة المقعدية لها 138 مقعدا، وإنها من الطائرات الاقتصادية والحديثة.
صورة للطائرة نشرتها صفحة "الخطوط الجوية اليمنية - منطقة مارب" على فيسبوك