اليمنية تعلن عن الطائرة السابعة تضاف إلى أسطولها الجوي خلال شهرين

الجمعة 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الجمعة، تعزيز أسطولها الجوي بطائرة جديدة، هي الثانية التي تعلن الشركة شراءها خلال شهرين.

وقالت اليمنية في بيان نشره حسابها على فيسبوك، إن الطائرة وصلت اليوم الجمعة إلى العاصمة الأردنية عمان قادمة من باريس، عقب إتمام عملية التوقيع لشرائها، وإنها ستخضع لعملية الطلاء ولاحقاً في غضون أسبوعين، ستتوجه إلى عدن لبدء العمل.

والطائرة الجديدة بحسب بيان الشركة، من طراز A320، وبها يرتفع أسطول اليمنية إلى سبع طائرات.

من جانبه قال حساب على فيسبوك يحمل اسم الخطوط الجوية اليمنية - منطقة مارب، إن الطائرة ستسمى "مملكة سبأ"، وإن السعة المقعدية لها 138 مقعدا، وإنها من الطائرات الاقتصادية والحديثة.

صورة للطائرة نشرتها صفحة "الخطوط الجوية اليمنية - منطقة مارب" على فيسبوك