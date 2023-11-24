وتساب تفاجئ جمهورها بميزة جديدة تعمل ضمن إطار المجموعات الكبيرة

الجمعة 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أطلقت خدمة واتساب للتراسل الفوري، ميزة جديدة للتواصل الصوتي للمجموعات الكبيرة، بحيث تكون أقل إزعاجاً للمشاركين في مجموعات الدردشة من ميزة المكالمات الصوتية. الميزة الجديدة، بحسب واتساب، تتمثل في إمكانية إنشاء محادثة صوتية داخل مجموعة دردشة جماعية، ولكن دون الحاجة إلى إجراء اتصال يتسبب في أن يرن كل هاتف من هواتف المشتركين في المجموعة. فمع الميزة الجديدة، بمجرد قيام أحد المشاركين بإنشاء محادثة صوتية

جديدة Voice Chat، سيظهر إشعار داخل المحادثة في هيئة فقاعة تنبيهية، ومن يرغب من المشاركين في الدخول إلى المحادثة الصوتية، يجب عليه الضغط على الفقاعة للمشاركة. ميزة المحادثات الصوتية Voice Chats الجديدة من واتساب - Whatsapp تحكم أفضل الميزة الجديدة توفر للمستخدم واجهة مريحة تضعه في تحكم جيد لمحادثته الصوتية، وكذلك متابعة الرسائل النصية على المجموعة، فيمكنه الكتابة على مجموعة الدردشة، دون الحاجة إلى مغادرة المحادثة الصوتية، لأن واجهة التحكم فيها تكون ظاهرة أعلى شاشة الهاتف فوق واجهة مجموعة الدردشة، وبالتالي الاثنتان تظهران معا في الوقت نفسه.

وذك على عكس الوضع الحالي للمكالمات الصوتية، فعندما يرغب المستخدم في الكتابة داخل مجموعة الدردشة، يحتاج إلى إخفاء واجهة المكالمة من شاشته، لينتقل إلى شاشة المحادثة الجماعية، ويبدأ في الكتابة. الميزة الجديدة تقدم واجهة استخدام بسيط تتيح أزرار لغلق الصوت Mute وغلق المكالمة وكذلك إرسال رسائل نصية على مجموعة الدردشة الجماعية.

واتساب بدأت في إطلاق الميزة الجديدة لعدد كبير من المستخدمين عالمياً، وستصل للمزيد خلال الأسابيع المقبلة، والبداية ستكون مع مجموعة الدردشة التي تحتوي على 33 مشاركاً أو أكثر. وركزت واتساب على أن المحادثات الصوتية مع الميزة الجديدة ستكون مشفرة تشفيراً طرفياً End-to-End Encryption على نحو افتراضي.

يُذكر أن الميزة الجديدة ستجعل واتساب قادراً على منافسة طريقة التواصل الصوتي على العديد من الخدمات المنافسة، مثل تيليجرام وديسكورد وسلاك