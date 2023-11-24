المليشيات الحوثية تكشف تفاصيل آخر تفاهماتها مع السعودية التي تمت برعاية عمانية

الجمعة 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- قناة بلقيس

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قال قيادي في مليشيا الحوثي إنهم توصلوا إلى “تفاهمات استراتيجية ومهمة” مع السعودية من أجل المضي قدماً في التسوية السياسية.

وأكد علي القحوم أن التفاهمات مع الرياض تتعلق بعدة جوانب منها إنسانية واقتصادية، بالإضافة للمرحلة الثالثة بما يتعلق بالحوار اليمني - اليمني، الهادف لبناء دولة مستقرة وضامنة للجميع.

وأشار القيادي الحوثي أن التفاهمات مع السعودية برعاية عمانية شملت صرف المرتبات، ورفع الحصار وجبر الضرر وإعادة الإعمار ومعالجات اقتصادية ضرورية وملحة ومستعجلة" حسب تعبيره.

وذكر القحوم في تصريحات إعلامية أن المرحلة الأولى تم التوافق فيها على صرف المرتبات، فيما تُعالج المرحلة الثانية جوانبًا اقتصادية مع خروج القوات الأجنبية ووقف العدوان ورفع الحصار وجبر الضرر وإعادة الإعمار، وهو الذي كانت تتصل منه السعودية” وفق تعبيره.

وأضاف أن المرحلة الثالثة من التسوية التي التفاهم بخصوصها مع الجانب السعودي تتعلق تتعلق بالحوار السياسي بين كافة الأطراف اليمنية.

ويعد تصريح القحوم هو الأول الذي يصدر عن الجماعة بخصوص المفاوضات مع السعودية لاسيما في الجولة الثانية من المفاوضات الرسمية التي شهدتها الرياض خلال سبتمبر الماضي.