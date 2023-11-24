إعلام الاحتلال: نتنياهو يدرس إمكانيّة الاستقالة بعد انتهاء الحرب

الجمعة 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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يبدو أنّ رئيس وزراء الكيان المحتلّ بنيامين نتنياهو يدرس إمكانيّة إعلان الاستقالة من رئاسة حزب الليكود ورئاسة الوزراء، بعد أن يقود المفاوضات بهدف التوصّل إلى تسوية إقليمية، وفق ما نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر مقرّبة من نتنياهو.

وأوضحت الصحيفة، أمس الخميس، أنّ السبيل الوحيد لقيادة المحادثات وتحقيق تسوية سياسية واسعة تشمل دولا عربية وازنة، مرهون بإعلان نتنياهو اعتزاله الحياة السياسية مباشرة بعد التوقيع على تلك الاتفاقية، مضيفة أنّه ستتمّ بشكل مواز تسوية القضايا التي يتابع فيها أمام المحاكم الإسرائيلية.

في المقابل ردّ مكتب نتنياهو أنّ ما ذكر ليس صحيحا، وأنّ رئيس الوزراء أوضح “أنّ الحرب لن تتوقّف إلى حين إكمال جميع أهدافها المتمثّلة في القضاء على حماس وعودة الأسرى وخلق واقع جديد يمنع غزة من أن تهدّد أمن دولة إسرائيل”.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنّ القيادي في حركة حماس يحيى السنوار سيستغل أيام الهدنة للتلاعب أكثر بالإسرائيليين من خلال إدخال طواقم تلفزيونية من جميع أنحاء العالم، لإحياء “مهرجان الفظائع التي ارتكبها العدو الصهيوني في حق أبناء غزة”، مشدّدة على أنّ إسرائيل مدعوّة لمواجهة واقعها الجديد، لأنه مع استمرار أيام الهدنة ستتعاظم الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف الحرب.

وأضافت: “في مرحلة ما ستعلن واشنطن عن انسحاب حاملة الطائرات الحربية التي أرسلتها، كما أنّ نقضها لدعوات وقف الحرب في مجلس الأمن لن يستمر إلى ما لا نهاية”.

وخلصت الصحيفة إلى أنّه إذا ما تمّ الأمر على هذا المنوال، فإنّ المزاج العام سيكون ضد إسرائيل، وستتغيّر الأجواء بالداخل، وسيبقى السنوار مع باقي قيادة حماس في قطاع غزة