قوات الجيش تعلن إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي غربي تعز

الجمعة 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت قوات الجيش الوطني في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة، إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعه غربي تعز (جنوب غرب اليمن).

وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، في بيان مقتضب، أن “القوات الحكومية أحبطت محاولة تسلل لمليشيا الإرهاب الحوثية المدعومة من إيران على مواقع الجيش في جبهة مقبنة بالريف الغربي لمحافظة تعز”.

وخلال الأيام والأسابيع الأخيرة كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية من محاولاتها الهجومية في مختلف جبهات المحافظة، ضمن موجة تصعيد للمليشيات في عدد من جبهات القتال في عموم البلاد.

ويتزامن التصعيد الحوثي مع التحركات الأممية والدولية المكثفة للتوصل إلى اتفاق هدنة موسعة قبل الدخول في مفاوضات تُفضي إلى إنهاء الصراع في البلاد الممتد منذ تسع سنوات