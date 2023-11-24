الدكتوراه في علوم الحاسب لعبدالله القادري من جامعة القاهرة

الجمعة 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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منحت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - جامعة القاهرة- جمهورية مصر العربية الطالب والباحث/ عبدالله مسعود قاسم القادري، درجة الدكتوراه في علوم الحاسب عن رسالته الموسومة ب “Enhancing Arabic Opinion Spam Detection in Social Network ”" تعزيز الكشف عن الآراء العربية غير المرغوب فيها في الشبكة الاجتماعية " وذلك يوم الخميس الموافق 23/11/2023م- بمبنى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - جامعة القاهرة.

والرسالة تحت إشراف : الأستاذ الدكتور/ عبير محمد القرني- أستاذ علوم الحاسب – كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي – جامعة القاهرة، والدكتور/ شيري احمد عزت - المدرس بقسم علوم الحاسب – كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي – جامعة القاهرة.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من السادة الأساتذة: الأستاذ الدكتور/ عبير محمد القرني- أستاذ قسم علوم الحاسب – كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي – جامعة القاهرة، مشرفا ومحكما، والأستاذ الدكتور/ خالد توفيق واصف، رئيس قسم علوم الحاسب، وأستاذ علوم الحاسب – كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي – جامعة القاهرة، محكماً، والأستاذ الدكتور/ أحمد عبدالواحد رافع، أستاذ علوم الحاسب بالجامعة الامريكية بالقاهرة، محكماً، وقد اشادت اللجنة بالرسالة واعتبرتها إضافة جديدة للمكتبة العربية، حيث قام الباحث بتصميم تقنية لمعالجة انتشار المعلومات المضللة في شبكات التواصل الاجتماعي وهذه التقنية تتكون من ثلاثة مكونات أساسية: وحدة اكتشاف النصوص غير المرغوب فيها، ووحدة تصنيف صلة النص بموضوع معين، ونظام اكتشاف النصوص الغير مرغوب فيها بالرأي العربي في الوقت الفعلي.

كما اشادت اللجنة بالأسلوب الرائع الذي انتهجهه الباحث في عرض نتائج الرسالة، وجدولتها والذي ينم على إلمام الباحث بأسس وخصائص وقواعد البحث العلمي، والجهد الكبير المبذول من قبل الباحث لإخراج الرسالة في شكلها الحالي.

حضر المناقشة أعضاء من مجلس النواب، وأعضاء من السلك الدبلوماسي في السفارة والملحقية الثقافية اليمنية بالقاهرة، وكذلك بعض الشخصيات الاعتبارية والاجتماعية وطلبة الدراسات العليا بالكلية، وعدد غفير من الباحثين اليمنيين زملاء الباحث الدارسين في الجامعات المصرية، حيث ان الباحث يتمتع بشخصية خلوقة وسمعة طيبة بين زملائه الوافدين.