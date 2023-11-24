توكل كرمان تذكر المليشيات الحوثية عشية تبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس بالقيادي الاسير المخفي قسرا محمد قحطان

الجمعة 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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وجهت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان توبيخا جديدا للمليشيات الحوثية عشية تبادل الاسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس حيث خاطبتتهم بالقول " إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية وانتم تشاهدون صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الاسرائيلي نذكركم ان محمد قحطان مضى عليه ثمان سنوات مخفي قسريا لديكم، أنتم شر مكانا واضل سبيلا .

وحول إشادات بعض الناشطين او العوام من اليمنيين بالمليشيات الحوثية بعد موقفها من إسرائيل، قالت النوبلية توكل كرمان " اي واحد غير موقفه من ايران والحوثي بسبب فلسطين هو " تافه متسلق" فقط ،كان يبحث عن عذر.

كما أشادت بموقف الثابتين على مواقفهم من الداعمين للقضية الفلسطينية ومن المليشيات الحوثية الإرهابية. حيث قالت " يجب ان تكون مع الفلسطينيين وضد ايران وميليشياتها الارهابية، ووحدهم من يفعلون ذلك متسقون مع انفسهم وضمائرهم.