الدكتوراه في علوم الحاسب لعبدالله القادري من جامعة القاهرة بعد بدء سريان الهدنة.. قوافل المساعدات تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح توكل كرمان تذكر المليشيات الحوثية عشية تبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس بالقيادي الاسير المخفي قسرا محمد قحطان 33 من نساء اليمن يختتمن مع الأمم المتحدة جلسة تشاورية حول السلام موقف مشرف لممثلة أميركية شهيرة.. ”سوزان ساراندون“ تتحدى هوليوود من أجل غزة وفلسطين ماذا عملت حكومة معين لمواجهة انهيار العملة؟ مليشيا الحوثي تحرم جامعة صنعاء من الاعتماد الأكاديمي الطبي مليشيا الحوثي تقصف بالمدفعية تجمعات للنازحين غرب تعز بوادي الحناية ضربات القوات المشتركة تجبر المليشيا على الفرار حوثي عقب محاولتهم استحداث مواقع بمحور البرح منظمة أممية تتوقع غزو الجراد الصحراوي لسهول تهامة لهذا السبب
وجهت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان توبيخا جديدا للمليشيات الحوثية عشية تبادل الاسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس حيث خاطبتتهم بالقول " إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية وانتم تشاهدون صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الاسرائيلي نذكركم ان محمد قحطان مضى عليه ثمان سنوات مخفي قسريا لديكم، أنتم شر مكانا واضل سبيلا .
وحول إشادات بعض الناشطين او العوام من اليمنيين بالمليشيات الحوثية بعد موقفها من إسرائيل، قالت النوبلية توكل كرمان " اي واحد غير موقفه من ايران والحوثي بسبب فلسطين هو " تافه متسلق" فقط ،كان يبحث عن عذر.
كما أشادت بموقف الثابتين على مواقفهم من الداعمين للقضية الفلسطينية ومن المليشيات الحوثية الإرهابية. حيث قالت " يجب ان تكون مع الفلسطينيين وضد ايران وميليشياتها الارهابية، ووحدهم من يفعلون ذلك متسقون مع انفسهم وضمائرهم.