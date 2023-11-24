مليشيا الحوثي تحرم جامعة صنعاء من الاعتماد الأكاديمي الطبي

الجمعة 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حرمت مليشيا الحوثي جامعة صنعاء، من الاعتماد الأكاديمي البرامجي الوطني، لبرنامجي الطب والجراحة.

واتهمت مصادر أكاديمية وطبية رئاسة جامعة صنعاء، المعينة من قبل المليشيات بالتسبب في حرمان الجامعة من الاعتماد الأكاديمي الطبي، بينما أخذت الاعتماد جامعات أخرى حديثة، بحسب ما ذكره موقع العاصمة اونلاين.

وارجعت المصادر ذلك إلى تعطيل رئاسة الجامعة مركز القلب في مستشفى الكويت الجامعي سعياً منها للسيطرة عليه. وتوقع أكاديميون أن تحصل جامعات حديثة مرتبطة بمليشيا الحوثي كجامعة 21 سبتمبر، بينما ستظل جامعة صنعاء خارج الاهتمام و الاستهداف الممنهج لتدميرها من قبل المليشيا الحوثية التي أعادتها إلى مراحل متأخرة بعد أن كانت أولى الجامعات اليمنية.

وكانت في أكتوبر الماضي، قد منحت المليشيات الحوثية جامعتي ذمار والعلوم شهادة الاعتماد الأكاديمي البرامجي الوطني، لبرنامجي الطب والجراحة بينما تم استثناء جامعة صنعاء.