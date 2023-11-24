مليشيا الحوثي تحرم جامعة صنعاء من الاعتماد الأكاديمي الطبي مليشيا الحوثي تقصف بالمدفعية تجمعات للنازحين غرب تعز بوادي الحناية ضربات القوات المشتركة تجبر المليشيا على الفرار حوثي عقب محاولتهم استحداث مواقع بمحور البرح منظمة أممية تتوقع غزو الجراد الصحراوي لسهول تهامة لهذا السبب الترجي ينبه جماهيره قبل مباراة النجم بلينكن يرحب بجهود السعودية لضمان التوصل لاتفاق سلام مستدام في اليمن مليشيا الحوثي تعلن مقتل ثلاثة من مقاتليها يحملون رتبا عسكرية طالبت طرفي الهدنة بالالتزام بتنفيذ الاتفاق.. مصر تجدّد رفضها تهجير الفلسطينيّين وتصفية القضيّة أعلنت استهدافها 335 آلية إسرائيليّة.. المقاومة تؤكد جاهزيّتها للمواجهة الإعلان عن جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة والحوثيين
حرمت مليشيا الحوثي جامعة صنعاء، من الاعتماد الأكاديمي البرامجي الوطني، لبرنامجي الطب والجراحة.
واتهمت مصادر أكاديمية وطبية رئاسة جامعة صنعاء، المعينة من قبل المليشيات بالتسبب في حرمان الجامعة من الاعتماد الأكاديمي الطبي، بينما أخذت الاعتماد جامعات أخرى حديثة، بحسب ما ذكره موقع العاصمة اونلاين.
وارجعت المصادر ذلك إلى تعطيل رئاسة الجامعة مركز القلب في مستشفى الكويت الجامعي سعياً منها للسيطرة عليه. وتوقع أكاديميون أن تحصل جامعات حديثة مرتبطة بمليشيا الحوثي كجامعة 21 سبتمبر، بينما ستظل جامعة صنعاء خارج الاهتمام و الاستهداف الممنهج لتدميرها من قبل المليشيا الحوثية التي أعادتها إلى مراحل متأخرة بعد أن كانت أولى الجامعات اليمنية.
وكانت في أكتوبر الماضي، قد منحت المليشيات الحوثية جامعتي ذمار والعلوم شهادة الاعتماد الأكاديمي البرامجي الوطني، لبرنامجي الطب والجراحة بينما تم استثناء جامعة صنعاء.