مليشيا الحوثي تقصف بالمدفعية تجمعات للنازحين غرب تعز بوادي الحناية

الخميس 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قصفت مليشيا الحوثي بالمدفعية تجمعات للنازحين غرب تعز بوادي الحناية

وقالت مصادر محلية ان مليشيا الحوثي استهدفت مجدداً تجمعات للنازحين غرب تعز، رغم بعدها عن أي هدف عسكري.

وأفادت بأن المليشيات المدعومة إيرانيًا استهدفت، اليوم، بقصف ممنهج تجمعات للنازحين في وادي الحناية، مستخدمة سلاح المدفعية.

وأكدت المصادر سقوط ثلاث قذائف هاون بالقرب من مخيمات النازحين، ما أثار الخوف والفزع في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال