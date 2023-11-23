مليشيا الحوثي تحرم جامعة صنعاء من الاعتماد الأكاديمي الطبي مليشيا الحوثي تقصف بالمدفعية تجمعات للنازحين غرب تعز بوادي الحناية ضربات القوات المشتركة تجبر المليشيا على الفرار حوثي عقب محاولتهم استحداث مواقع بمحور البرح منظمة أممية تتوقع غزو الجراد الصحراوي لسهول تهامة لهذا السبب الترجي ينبه جماهيره قبل مباراة النجم بلينكن يرحب بجهود السعودية لضمان التوصل لاتفاق سلام مستدام في اليمن مليشيا الحوثي تعلن مقتل ثلاثة من مقاتليها يحملون رتبا عسكرية طالبت طرفي الهدنة بالالتزام بتنفيذ الاتفاق.. مصر تجدّد رفضها تهجير الفلسطينيّين وتصفية القضيّة أعلنت استهدافها 335 آلية إسرائيليّة.. المقاومة تؤكد جاهزيّتها للمواجهة الإعلان عن جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة والحوثيين
اجبرت القوات المشتركة اليوم الخميس، عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، على الفرار عقب محاولتهم استحداث مواقع في تباب مرتفعة قريبة من خطوط التماس بمحور البرح في الساحل الغربي.
وفي التفاصيل.. أفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات مكثفة ومحاولات تمركز من قِبل عناصر المليشيات الحوثية في تباب مهمة في قطاع الكدحة غرب تعز.
وأكد إن القوات المشتركة وجهت ضربات مركزة على الأهداف المرصودة وأجبرت عناصر المليشيات المدعومة إيرانياً على الفرار.
وكان أبطال القوات المشتركة في محور الحديدة أحبطوا، الثلاثاء، محاولات حوثية مماثلة لاستحداث مواقع بالقرب من خطوط التماس جنوب الجراحي.