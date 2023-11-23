ضربات القوات المشتركة تجبر المليشيا على الفرار حوثي عقب محاولتهم استحداث مواقع بمحور البرح

الخميس 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اجبرت القوات المشتركة اليوم الخميس، عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، على الفرار عقب محاولتهم استحداث مواقع في تباب مرتفعة قريبة من خطوط التماس بمحور البرح في الساحل الغربي.

وفي التفاصيل.. أفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات مكثفة ومحاولات تمركز من قِبل عناصر المليشيات الحوثية في تباب مهمة في قطاع الكدحة غرب تعز.

وأكد إن القوات المشتركة وجهت ضربات مركزة على الأهداف المرصودة وأجبرت عناصر المليشيات المدعومة إيرانياً على الفرار.

وكان أبطال القوات المشتركة في محور الحديدة أحبطوا، الثلاثاء، محاولات حوثية مماثلة لاستحداث مواقع بالقرب من خطوط التماس جنوب الجراحي.