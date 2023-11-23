منظمة أممية تتوقع غزو الجراد الصحراوي لسهول تهامة لهذا السبب

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توقعت منظمة أممية بغزو وانتشار لأسراب الجراد الصحراوي لسهول تهامة اليمنية الواقعة على امتداد ساحل البحر الأحمر غرب اليمن.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في نشرة الأرصاد الزراعية التي أصدرتها اليوم الخميس: “هطول أمطار الخفيفة على السهول الساحلية للبحر الأحمر وبشكل خاص في سهل تهامة، خلق ظروفاً بيئية جيدة لتكاثر الجراد الصحراوي، ومن المتوقع أن تشتد حدة الجراد الصحراوي في هذه المنطقة”.
وأضافت أن حالة الجراد الصحراوي تفاقمت في الأونة الأخيرة، بعد أن وصلت معظم الحوريات إلى أعمار متقدمة، كما “هاجرت بعض الأسراب من المحافظات الشرقية (مأرب والجوف وشبوة وحضرموت).
وتحركت نحو المناطق المرتفعة، ومن المتوقع أن تستمر في التحرك نحو مناطق تهامة الساحلية، حيث من المحتمل أن يكون هناك تكاثر في فصل الشتاء”.