الترجي ينبه جماهيره قبل مباراة النجم

الخميس 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دعا الترجي الرياضي جماهيره إلى الابتعاد عن أي تجاوز تأديبي من إشعال ورمي للشماريخ أو إلقاء أي نوع من أنواع المقذوفات خلال مباراة النجم الساحلي في إطار الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا السبت القادم 25 نوفمبر.

وحثت إدارة الترجي في بلاغ الخميس 23 نوفمبر، محبيها على “حماية ناديهم من المندسين أو كل من تسول له نفسه ضرب مصلحة الفريق”.

وذكّر بلاغ الترجي بعقوبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السنة الماضية، والتي تهدد الفريق بالإقصاء من المسابقات الإفريقية في السنة القادمة، إضافة إلى الإجراءات التأديبية والمادية وهي أخطر عقوبة قد يعرفها ناد قاريا وحتى دوليا على مر التاريخ لا قدر الله، وفق نص البلاغ.

وعبّر الترجي عن ثقته في جماهيره في تلبية نداء الواجب وتشجيع فريقها طيلة المقابلة وأن تكون الدرع الحامي لناديها في مقابلة السبت والمقابلات القادمة. ومنذ أحداث مباراة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أمام فريق شبيبة القبائل الجزائري، بات الترجي مهددا بعقوبات ثقيلة، إذ يترصّد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أي خطإ لتنفيذ عقوباته.